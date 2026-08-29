Ανάλυση: Τι σημαίνει το πετρελαϊκό deal «μαμούθ» ΗΠΑ και Βενεζουέλας – 65 δισ. βαρέλια υπό αμερικανικό έλεγχο για έναν αιώνα

ΗΠΑ και Βενεζουέλα ανακοίνωσαν μια συμφωνία – μαμούθ για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας της Λατινικής Αμερικής, η οποία δίνει στην Ουάσιγκτον πλειοψηφικό έλεγχο σε ένα σχήμα που συνδέεται με περισσότερα από 65 δισ. βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων αργού και προβλέπει παραχωρήσεις με διάρκεια έως και 100 χρόνια.

«Αυτή η ιστορική συμφωνία υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, αυξάνει σημαντικά την προσφορά πετρελαίου μας και θα μειώσει ουσιαστικά τις τιμές των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα social media για το ιστορικό deal.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία αυτή «δεν θα κοστίσει τίποτα στους αμερικανούς φορολογούμενους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε μέσω Truth Social τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα «τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία», υποστηρίζοντας ότι «υπερδιπλασιάζει» τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμφωνία κλείστηκε «σε στενή συνεργασία» με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ και όμιλο «ιδιωτικών εταιρειών».

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Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ προβλέπει ουσιαστικά διευρυμένο αμερικανικό έλεγχο στην αξιοποίηση μέρους των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη συμφωνία, καθώς αφορά την ανάπτυξη 17 στρατηγικών πετρελαϊκών κοιτασμάτων με αποδεδειγμένο δυναμικό άνω των 65 δισ. βαρελιών.

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις άνω των 100 δισ. δολαρίων, ενώ το κράτος της Βενεζουέλας αναμένεται να εισπράξει περισσότερα από 209 δισ. δολάρια σε φόρους.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διοικείται η κοινοπραξία. Βάσει της συμφωνίας, η αμερικανική κυβέρνηση θα διατηρήσει τον έλεγχο του 55% μιας κοινοπραξίας με έναν «έμπειρο ιδιώτη διαχειριστή στη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News.

Η κοινοπραξία θα διαθέτει συμβάσεις παραχώρησης διάρκειας 100 ετών για τα πεδία με συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα της τάξης των 65 δισ. βαρελιών, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Η νέα οντότητα θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο αποδεδειγμένων αποθεμάτων μετά τη Saudi Aramco, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η παραγωγή από το νέο εγχείρημα θα συμβάλει στην προμήθεια πετρελαίου με τιμή κόστους, θα ενισχύσει την αναπλήρωση του στρατηγικού αποθέματος πετρελαίου των ΗΠΑ και θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών του αμερικανικού στρατού, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Γιατί είναι σημαντική

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά αποθέματα στον κόσμο, περίπου 303 δισ. βαρέλια. Ωστόσο, η παραγωγή της έχει καταρρεύσει σε σχέση με τα επίπεδα-ρεκόρ που κατέγραφε στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Για τις ΗΠΑ, η συμφωνία προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε μία από τις σημαντικότερες πετρελαϊκές πηγές παγκοσμίως, ενώ παράλληλα η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου και να περιορίσει τις τιμές των καυσίμων στο εσωτερικό.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία «υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου» και θα αυξήσει σημαντικά την προσφορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές βενζίνης για τους Αμερικανούς.

Από την πλευρά της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση Ροντρίγκες υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της πετρελαϊκής βιομηχανίας, αλλά και στην ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο είναι ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη οι πλήρεις όροι της συμφωνίας. Ως εκ τούτου, δεν είναι απολύτως σαφές τι ακριβώς αποκτούν οι ΗΠΑ, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών και με ποιο νομικό καθεστώς παραχωρείται ο έλεγχος.

Η συμφωνία είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς φαίνεται να δίνει στην αμερικανική πλευρά άμεσο ρόλο στη διακυβέρνηση και αξιοποίηση κρατικών φυσικών πόρων μιας άλλης κυρίαρχης χώρας.

Παραμένει, επομένως, ανοιχτό το ερώτημα εάν θα υπάρξουν νομικές ή συνταγματικές προσφυγές στη Βενεζουέλα.