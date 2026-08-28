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Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι διέταξε τον στρατό να εκτοξεύει 1.000 drones την ημέρα κατά της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Κίεβο για τις συναντήσεις στη Μόσχα
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι /REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Να αυξηθούν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας σε 1.000 drones την ημέρα ζήτησε την Παρασκευή (28.08.2026) ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

«Πρέπει να γίνουν περισσότερες: υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον», είπε στην απογευματινή ομιλία του ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι. Οι ουκρανικές επιθέσεις έφταναν της περίπου τις 300 την ημέρα μέχρι και σήμερα.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Κίεβο για σειρά συναντήσεων που είχαν στη Μόσχα πριν από μερικές μέρες.

«Σήμερα ενημερωθήκαμε από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις συναντήσεις στη Μόσχα που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες. Υπήρξαν αρκετές συναντήσεις εκεί», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς στο ποιοι συμμετείχαν στις συναντήσεις.

«Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση και για τον απαραίτητο τόνο της συζήτησης με τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, και πάλι χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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