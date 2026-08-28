Νεπάλ: Συγκινητική επανένωση 8χρονου με την μητέρα του, μετά τις πλημμύρες – Ο μικρός σκαρφάλωσε σε δέντρο και σώθηκε

Ο 8χρονος Ζόγιαλ Γκάλε, ο οποίος πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε δέντρο για να γλιτώσει από τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ, βρέθηκε την Παρασκευή (28/8/26) ξανά, στην αγκαλιά της μητέρας του. Εκείνη, είχε αρχίσει να φοβάται πως οι δυο γιοί της είχαν σκοτωθεί στο σχολείο τους, όμως ευτυχώς, οι φόβοι αυτοί δεν επιβεβαιώθηκαν.

Την Πέμπτη (27/8/26), ο 8χρονος είχε απομακρυνθεί με ελικόπτερο από την κατεστραμμένη περιοχή Ράσουα. Είχε ένα σπασμένο πόδι και εκδορές στο πρόσωπό του. Την ίδια ώρα, η 28χρονη μητέρα του πήγαινε από το ένα καταφύγιο στο άλλο αναζητώντας τα δυο αγνοούμενα παιδιά της μετά την καταστροφή στο Νεπάλ.

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«Ούτε στην τέταρτη τοποθεσία βρήκα τα ονόματα των παιδιών μου στη λίστα, δεν ήταν εκεί», δήλωσε η Μάτι Μάγια Ταμάνγκ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι τα δυο μου παιδιά δεν βρίσκονταν πια στη ζωή», συνέχισε εξηγώντας πως έκλαιγε ακατάπαυστα.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, τουλάχιστον 580 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.500 αγνοούνται εξαιτίας των πλημμυρών σε Νεπάλ και Θιβέτ.

Η 28χρονη μητέρα βρήκε το τηλέφωνο της Σαχάνα Μπαζρατσάρια, δημοσιογράφου του Reuters, η οποία συνάντησε τον Ζόγια Γκάλε σε ένα μικρό νοσοκομείο της Νούακοτ. Η Μπαζρατσάρια πήγε με συνεργείο του Reuters σε αυτό το νοσοκομείο όταν πληροφορήθηκε για ένα αγοράκι που είχε μεταφερθεί εκεί και οι αρχές δεν γνώριζαν πού βρισκόταν η οικογένειά του. Προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Κατμαντού, η δημοσιογράφος είπε πως ο 8χρονος συμφώνησε να βιντεοσκοπηθεί με την ελπίδα να ξαναβρεί τους δικούς του ανθρώπους.

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Η Μπαζρατσάρια άφησε τον αριθμό του τηλεφώνου της στο νοσοκομείο και η μητέρα επικοινώνησε μαζί της ύστερα από μερικές ώρες. Όταν η δημοσιογράφος την διαβεβαίωσε πως επρόκειτο για τον γιο της, η 28χρονη δεν πίστευε στα αυτιά της. Νωρίτερα, είχε εντοπίσει ζωντανό τον μικρότερο αδερφό του Ζόγιαλ.

Η 28χρονη μητέρα μαζί με τον μικρότερο γιο της, τον Jenish Ghale, 5 ετών, πηγαίνοντας να συναντήσουν τον 8χρονο που διασώθηκε REUTERS / Francis Mascarenhas

Το πρωί της Τετάρτης, τα δυο αδέρφια πήραν το σχολικό λεωφορείο για να πάνε στο σχολείο τους, όταν σημειώθηκε η τραγωδία. Φοβούμενη το μοιραίο, η μητέρα προσπάθησε να φθάσει στο σχολείο, αλλά η καταστροφή στο συγκεκριμένο σημείο ήταν ολοκληρωτική. «Δεν μπορούσες να καταλάβεις πού βρισκόταν το σχολείο, πού βρισκόταν η αγορά… Έβλεπες μόνο νερά, πέτρες και λάσπη παντού».

Όταν το συνεργείο του Reuters συνάντησε το 8χρονο αγοράκι στο νοσοκομείο της Νούακοτ, κανείς δεν ήξερε πού ήταν η οικογένειά του. Το παιδί κρατούσε σφιχτά δύο χαρτονομίσματα, που του είχαν δώσει αστυνομικοί για να τον πείσουν να τους ακολουθήσει στο νοσοκομείο. Αφηγήθηκε πως όλα σκοτείνιασαν όταν οι πλημμύρες έπληξαν το σχολείο κι ότι μαζί με έναν φίλο του σκαρφάλωσαν σε δέντρο και γλίτωσαν. Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν φοβήθηκε, κούνησε αρνητικά το κεφάλι του.

Σήμερα, η μητέρα του έφθασε στο νοσοκομείο του Κατμαντού όπου είχε μεταφερθεί ο 8χρονος. Ανακουφισμένη, λέει στο Reuters πως ο Ζόγιαλ ήταν «από μικρός άτακτος, οπότε δεν είναι το πρώτο κάταγμα».

Ο 8χρονος μαζί με την μητέρα του – REUTERS / Ranup Shrestha

Ο πατέρας, ο οποίος βρίσκεται στην Ιαπωνία κι εργάζεται σε οικοδομές, αναμένεται τις επόμενες ώρες στην πρωτεύουσα του Νεπάλ.

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων

Την ίδια ώρα, στους 586 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης (26/8/26) στο Νεπάλ, ενώ περισσότεροι από 2.400 είναι οι αγνοούμενοι. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι εκατοντάδες τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ.

🇳🇵🇨🇳 WARNING: DISTURBING VISUALS



A young man’s head sticks out of the mud as rescuers in Nepal try to dig him out.



His body is completely trapped…



But you can still see that he is shaking from shock as his predicament unfolds.



It’s been two days since the catastrophic… — World Updates 📷 (@factostats) August 28, 2026

Τώρα, οι αρχές στο Νεπάλ παρακολουθούν δύο λίμνες αντίθετα στο ρεύμα στην περιοχή της πλημμύρας, όπως δήλωσε νωρίτερα αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ…

Ο κίνδυνος πλημμύρας θα παραμείνει μέχρι οι δύο λίμνες να αποστραγγιστούν εντελώς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, καθώς μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει την Παρασκευή (28/8/26) στο Νεπάλ.

Βοήθεια από Καναδά και Βρετανία

Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει πέντε εκατομμύρια δολάρια Καναδά (3,1 εκατομμύρια ευρώ) για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ μετά την καταστροφική πλημμύρα.

“Ο Καναδάς θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στο Νεπάλ”, δήλωσε ο Ραντίπ Σαράι, υφυπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης, σε ενημέρωση του Τύπου.

Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι στέλνει μια Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης στο Νεπάλ για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Η ομάδα θα φτάσει στο Κατμαντού το Σάββατο (29/8/26) και θα εργαστεί μαζί με τη βρετανική πρεσβεία και τις τοπικές αρχές για να παρέχει πρόσθετη προξενική υποστήριξη και να συντονίζει τη βοήθεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι “οι εικόνες από το Νεπάλ συγκλονίζουν και οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους τους πληγέντες. Η ασφάλεια και η ευημερία των Βρετανών πολιτών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Για τον λόγο αυτό στέλνουμε μια Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης στο Νεπάλ για να παράσχουμε επιπλέον υποστήριξη επί τόπου στους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους σε μια απίστευτα δύσκολη στιγμή. Το προσωπικό μας συνεργάζεται στενά με τις αρχές του Νεπάλ, τις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και την πρεσβεία μας στο Κατμαντού για να διασφαλίσει ότι οι πληγέντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις πληροφορίες που χρειάζονται”.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση κρίσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης ανταπόκρισης του Λονδίνου στις καταστροφικές πλημμύρες, η οποία περιλαμβάνει ανθρωπιστική υποστήριξη ύψους 5 εκατομμυρίων στερλινών για προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης. Με το ποσό αυτό θα υποστηριχθούν οι προσπάθειες του Νεπάλ και ένας συνδυασμός παρεμβάσεων του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Περισσότεροι από 30 Βρετανοί πολίτες συγκαταλέγονται στους εκατοντάδες αγνοούμενους για τους οποίους υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκροί, και ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μετά τις πλημμύρες στην περιοχή Ράσουα, η οποία συνορεύει με την κινεζική αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ.

Οι διασώστες αναζητούν δεκάδες αγνοούμενους Βρετανούς πολίτες στο Νεπάλ, εν μέσω φόβων ότι περισσότερες πλημμύρες ενδέχεται να σαρώσουν την κατεστραμμένη περιοχή.