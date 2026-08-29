Νεπάλ: Τράβηξε τη σορό για να κλέψει τα κοσμήματα – Η γυναίκα είχε παρασυρθεί από τη φονική πλημμύρα

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει βίντεο από το Νεπάλ που δείχνει δύο άνδρες να αφαιρούν κοσμήματα από νεκρή γυναίκα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα.

Οι Αρχές στο Νεπάλ προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου Μαντάν Γκουρούνγκ και του 38χρονου Ουμές Τσαουντάρι, μετά την ευρεία κυκλοφορία στα social media του βίντεο.

Η γυναίκα είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και η σορός της κατέληξε στον ποταμό Ναραγιάνι. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, οι δύο άνδρες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν ξύλινους κορμούς προκειμένου να μεταφέρουν τη σορό προς την όχθη. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς φέρεται να αφαιρεί τα χρυσά σκουλαρίκια που φορούσε η νεκρή γυναίκα.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

🇳🇵 2 men have been arrested after viral video showed them allegedly stealing a gold earring from the body of a victim swept away in Nepal’s catastrophic floods.



Police identified the suspects as Madan Gurung, 25, and Umesh Chaudhary, 38, after reviewing the footage, which shows… — NewsForce (@Newsforce) August 27, 2026

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε σταθμό λεωφορείου

Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τους δύο άνδρες ως τον Μαντάν Γκουρούνγκ, 25 ετών, και τον Ουμές Τσαουντάρι, 38 ετών. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την Πέμπτη (28.08.2026)

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες σε βάρος τους.

Στους 633 οι νεκροί, πάνω από 2.500 οι αγνοούμενοι

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που το Νεπάλ εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του από μία από τις πλέον καταστροφικές φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει την περιοχή των Ιμαλαΐων. Στους 633 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νέο προσωρινό απολογισμό, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 633, 626 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα.

Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326, εκ των οποίων 517 ξένοι, στο Νεπάλ, και 554, εκ των οποίων 260 ξένοι, στην Κίνα.

They kept filming.



A slab of glacier tore free at 5,200 metres and fell more than a kilometre. The mountain didn’t shake or roar. It simply let go. What came down the valley was not water. It was ice, rock and mud moving like liquid concrete, nine metres high in thirty minutes.… pic.twitter.com/G6AbFu9il6 — Omkar Rathore (@omiverseglobal) August 29, 2026

Ο οργανισμός διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ περιλαμβάνει στους αγνοούμενους 933 εργαζόμενους στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, που βρίσκεται στην μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπισθεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων του τούνελ.

Σύμφωνα με το Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.