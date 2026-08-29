ΗΠΑ: Μητέρα σκότωσε το μωρό της για να μην πάρει την επιμέλεια ο πατέρας – «Άξιζε τον κόπο»

Ανατριχίλα προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση οικογενειακής διαμάχης για την επιμέλεια ενός 11 μηνών βρέφους που κατέληξε στη δολοφονία του και μάλιστα από την ίδια του τη μητέρα.

Η 36χρονη από τις ΗΠΑ, Μάντλιν Βερονίκ Ντέιλι, παραδέχθηκε ότι σκότωσε το μωρό της, τον 11 μηνών Μπέιζιλ Στόνερ μέσα σε τροχόσπιτο στο Νέο Μεξικό, καθώς δεν ήθελε να καταλήξει στην επιμέλεια του πατέρα του, λέγοντας αργότερα στους ερευνητές ότι θεωρούσε πως αυτό που έκανε «άξιζε τον κόπο».

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Η Ντέιλι είχε πάρει τον Μπέιζιλ από το Γουαϊόμινγκ και τον είχε μεταφέρει στο Νέο Μεξικό, παραβιάζοντας δικαστική απόφαση με την οποία είχε δοθεί προσωρινά η επιμέλεια του παιδιού στον πατέρα του. Ο πατέρας, Τζέικ Στόνερ, είχε δηλώσει στους ερευνητές ότι είχε δει για τελευταία φορά τον γιο του στις 28 Σεπτεμβρίου.

Την εντόπισαν από αίτηση για δουλειά

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν την Ντέιλι στις 23 Δεκεμβρίου 2025, σε χώρο με τροχόσπιτα κοντά στο Σίλβερ Σίτι του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα είχε υποβάλει αίτηση για εργασία στην περιοχή και κατά τον έλεγχο του ιστορικού της εμφανίστηκε ενεργό ένταλμα σύλληψης σε βάρος της για την αρπαγή του παιδιού.

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Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, είδαν την 36χρονη να τρέχει μέσα σε ένα τροχόσπιτο. Οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το όχημα, ενώ παράλληλα κινούνταν οι διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος που θα τους επέτρεπε να εισέλθουν.

Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας πυροβολισμός.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο τροχόσπιτο και βρήκαν τον Μπέιζιλ θανάσιμα τραυματισμένο από πυροβολισμό με πιστόλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το παιδί είχε δεχθεί πυροβολισμό στο πρόσωπο.

Η Ντέιλι επιχείρησε στη συνέχεια να στρέψει το όπλο στον εαυτό της, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και να τη συλλάβουν.

Μετά τη σύλληψή της, η 36χρονη υποστήριξε στους ερευνητές ότι πίστευε πως με τις πράξεις της κρατούσε τον γιο της «ασφαλή».

Όταν ρωτήθηκε τι σκέφτηκε βλέποντας τους αστυνομικούς να πλησιάζουν στο τροχόσπιτο, φέρεται να απάντησε: «Ο Τζέικ δεν μπορεί να πάρει τον Μπέιζιλ».

Παράλληλα, διατύπωσε ισχυρισμούς – οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί – ότι το παιδί «θα κινδύνευε και θα κακοποιούνταν σεξουαλικά» εάν εκείνη έβγαινε από το τροχόσπιτο μαζί του.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας «δεν ήθελε ποτέ να έχει καμία σχέση» με τον Μπέιζιλ.

Η Μάντλιν Βερονίκ Ντέιλι δήλωσε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού ενώπιον δικαστηρίου στο Σίλβερ Σίτι του Νέου Μεξικού.

Η 36χρονη αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.