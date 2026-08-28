Ιράν: Μήνυμα του «άφαντου» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για αντίσταση στον οικονομικό «πόλεμο» του Τραμπ

Έξι μήνες από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και τον ίδιο βαριά τραυματισμένο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει εξαφανισμένος. Και παρότι δεν έχει εμφανιστεί σε φωτογραφία ή βίντεο, ούτε ακουστεί η φωνή του, προχώρησε την Παρασκευή (28.08.2026) σε ένα νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο μήνυμά του επικεντρώνεται στην ανάγκη κοινωνικής συνοχής των πολιτών του Ιράν απέναντι στις επιπτώσεις του οικονομικού αποκλεισμού της χώρας από τις ΗΠΑ.

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Παράλληλα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης προέτρεψε τους αξιωματούχους να αποφεύγουν ρητορική που θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ηθικό του λαού.

Το νέο γραπτό μήνυμα που εκδόθηκε με αφορμή την Εβδομάδα της Κυβέρνησης, δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Telegram «Νέα του Μαρτύρου Ηγέτη» και ανέφερε: «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που βλάπτει την κοινωνική συνοχή».

Αφού ευχαρίστησε για την αφοσίωσή τους όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, επισήμανε ότι επιτελούν το έργο τους παρά «τα σχέδια του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού και την εντατικοποίηση των κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού».

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Στη συνέχεια αναφέρεται στον ιρανικό λαό και τη στάση του: «Τους τελευταίους έξι μήνες έχει δείξει το πραγματικό του σθένος στους διάφορους τομείς του ιερού αγώνα ενάντια στον εχθρό, με την παρουσία του στο πεδίο της μάχης, καθώς και με την ενότητα, την αλληλεγγύη και τη συνοχή του, αξίζει και δικαιούται να αισθανθεί την υποστήριξη των Aρχών και των αρμόδιων θεσμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Υπάρχουν όμως και έμμεσες αναφορές στις επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης.

Όπως εξηγεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή στην αλυσίδα των οικονομικών προκλήσεων και των προκλήσεων που αφορούν τα μέσα διαβίωσης, όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, ο έλεγχος των τιμών και της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών». Στέλνει δε ένα μήνυμα υπέρ της εγχώριας παραγωγής που αντισταθμίζει τις εισαγωγές.

«Φυσικά, η ενθάρρυνση της παραγωγής παράλληλα με τον έλεγχο των εισαγωγών και των τιμών μπορεί να οδηγήσει στη συρρίκνωση των σκοτεινών σημείων που εμφανίζονται στο οικονομικό τοπίο της χώρας, καθώς και στη σταδιακή μείωσή τους έως ότου εξαφανιστούν εντελώς», λέει στη συνέχεια στο μήνυμά του.

Ιδιαίτερη είναι η αναφορά του στην κοινωνική συνοχή, με δεδομένο εξάλλου ότι ΗΠΑ και Ισραήλ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κάθε είδους διαμαρτυρία, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα:

«Μεταξύ των θεμελιωδών ζητημάτων της χώρας που πρέπει πάντα να παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης, των ανδρών της, των αξιωματούχων και όλων των κυβερνητικών θεσμών είναι η δέσμευση στην ενότητα και η μέριμνα για την κοινωνική συνοχή. Κάθε δράση σε οποιονδήποτε από τους κύριους τομείς – πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό, ασφαλείας και οικονομικό – πρέπει να πραγματοποιείται με τη δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη διάσταση της κοινωνικής συνοχής», λέει.

🇮🇷|Message of the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, on the occasion of “Government Week” in the Islamic Republic of Iran



In the Name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful



The first week of Shahrivar (24 to 30 August) each… https://t.co/6Wu8xqXhCc pic.twitter.com/dca42JCTsp — Aprajita Nafs Nefes Ancient Believer (@aprajitanefes) August 28, 2026

Καταλήγοντας, ο Μοτζτάμα Χαμενεΐ γράφει ότι η εφαρμογή των κυβερνητικών προγραμμάτων θα φέρει ένα «ολοένα και ισχυρότερο Ιράν».