Μετά το φράγμα Καχόβκα στον Δνείπερο ποταμό που κατέρρευσε και προκάλεσε νέα αντιπαράθεση Ρωσίας και Ουκρανίας για την «πατρότητα» της ενέργειας, άλλη μία έκρηξη ρίχνει νέο λάδι στη φωτιά. Αυτή τη φορά αφορά τον αγωγό που συνδέει τη ρωσική πόλη Τολιάτι με το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές αμμωνίας και λιπασμάτων.

Η Ρωσία έσπευσε να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι σε μια “τρομοκρατική ενέργεια” ανατίναξε τον αγωγό, ο οποίος έχει απενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2022 αλλά η Μόσχα ελπίζει την επαναλειτουργία του.

“Ομάδα Ουκρανών δολιοφθορέων ανατίναξε τον αγωγό αμμωνίας Τολιάτι- Οδησσός, μήκους σχεδόν 2.400 χλμ, αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση του.

Η έκρηξη αυτή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο Μασιούτοβκα, ένα μικρό χωριό που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Την περιοχή αυτή σχεδόν στο σύνολό της ανακατέλαβε ο ουκρανικός στρατός το φθινόπωρο 2022, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

“Αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν. Τους προσφέρθηκε κάθε απαραίτητη ιατρική βοήθεια”, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ο αγωγός, που συνδέει τη ρωσική πόλη Τολιάτι, στις όχθες του ποταμού Βόλγα με την Οδησσό, το σημαντικότερο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, επέτρεπε στη Ρωσία να εξάγει ετησίως περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια τόνους αμμωνίας — βασικού συστατικού των ορυκτών λιπασμάτων — κυρίως με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πρόσκεινται πάντως στην Ουκρανία, υποστηρίζουν ότι η Ρωσία είναι εκείνη που τίναξε στον αέρα τον αγωγό.

