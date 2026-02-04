Ανατροπή με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Θα διεξαχθούν κανονικά την Παρασκευή στο Ομάν

«Θρίλερ» το απόγευμα της Τετάρτης (04/02/2026) αναφορικά με τις προγραμματισμένες συνομιλίες ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, με αλλαγές από την πλευρά της Τεχεράνης και την Ουάσινγκτον να είναι έτοιμη να τις ακυρώσει.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή (06/02/2026) στο Ομάν.

Νωρίτερα σήμερα, το αμερικανικό μέσο Axios και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν πως οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Τεχεράνη ότι δεν θα δεχθούν τις αλλαγές στην τοποθεσία και το περιεχόμενο των συνομιλιών που είχαν ζητήσει οι Ιρανοί.

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ιράν αλλά και διάφορους διαμεσολαβητές, όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία.

Η ατζέντα θα περιελάμβανε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το πρόγραμμα των βαλλιστικών της πυραύλων αλλά και την υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή.

Το Ιράν έκανε τελευταία στιγμή αλλαγές, ζητώντας η συνάντηση να γίνει στο Ομάν, σε διμερές σχήμα και το περιεχόμενο θα αφορά μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα και τίποτε άλλο.

Οι Αμερικανοί αρνήθηκαν – όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης – και οι συνομιλίες ήταν έτοιμες να καταρρεύσουν.

Ωστόσο, σύμμαχοι των ΗΠΑ από την περιοχή του Κόλπου επικοινώνησαν άμεσα με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους, ζητώντας να ασκηθεί πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην ακυρώσει τη συνάντηση.

Τελικά, οι ΗΠΑ έκαναν πίσω και η συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή στο Ομάν.