Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου απορρίπτει αναφορές σχετικά με δήλωση του Λευκού Οίκου που λέει ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε μια καθημερινή τετράωρη ανθρωπιστική παύση πυρός στη βόρεια Γάζα από σήμερα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (Israel Defence Forces – IDF) σταμάτησαν τις τελευταίες μέρες τις μάχες ούτως ή άλλως για αρκετές ώρες κάθε μέρα για να επιτρέψουν σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Πόλης της Γάζας να εκκενωθούν στα νότια της Λωρίδας, σημειώνει το γραφείο του Νετανιάχου, απαντώντας έτσι και στην ανακοίνωση του συμβούλου ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

«Οι μάχες συνεχίζονται και δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των αιχμαλώτων μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

«Το Ισραήλ επιτρέπει ασφαλείς διαδρόμους από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας προς το νότο, όπως έκαναν 50.000 κάτοικοι της Γάζας μόλις χθες», συμπληρώνει η ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το ισραηλινό site Times of Israel.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά υπάρχουν τακτικές, τοπικές παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια σε πολίτες της Γάζας.

«Αυτές οι τακτικές παύσεις είναι περιορισμένες σε χρόνο και περιοχή. Παρέχουμε επίσης ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους αμάχους στη Γάζα για να μετακινηθούν προσωρινά νότια σε ασφαλέστερες περιοχές όπου μπορούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Ο πόλεμος μας είναι με τη Χαμάς και όχι με τον λαό της Γάζας», είχε αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, παραθέτοντας και βίντεο από την αναχώρηση αμάχων από το βότειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

