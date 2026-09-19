Ανησυχία για τον Χουάν Κάρλος – Ο 89χρονος τέως βασιλιάς της Ισπανίας εμφανίστηκε υποβασταζόμενος

Ο Χουάν Κάρλος, 89 ετών, εμφανίζεται υποβασταζόμενος από ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος. Ο τέως μονάρχης της Ισπανίας επέστρεψε στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σανξέχο για ακόμη μία σύντομη παραμονή.

Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος φαίνεται ότι χρειάζεται βοήθεια και για να κατέβει τις σκάλες.

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Το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου, ο 89χρονος τέως μονάρχης επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι του Σανξέχο. Μαζί του βρίσκονταν περίπου τριάντα προσκεκλημένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε βρέθηκε στη Γαλικία για την καθιερωμένη παρουσία του σε ιστιοπλοϊκό αγώνα. Η παραμονή του στο Σανξέχο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, μία βραδινή βόλτα με σκάφος στη θάλασσα, όπως κάνει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Στην οικογενειακή αυτή συνάντηση συμμετείχαν η μεγαλύτερη κόρη του, Ινφάντα Ελένα, η αδελφή του, Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν, καθώς και άλλα συγγενικά της πρόσωπα. Παρών ήταν, επίσης, ο στενός φίλος και οικοδεσπότης του Χουάν Κάρλος στο Σανξέχο, Πέδρο Κάμπος.

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Από την οικογενειακή συνάντηση απουσίαζαν τα περισσότερα από τα εγγόνια του τέως βασιλιά, καθώς αρκετά από τα νεότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη προγραμματίσει διαφορετικές δραστηριότητες και ταξίδια.

Juan Carlos I disfruta de una cena entre amigos y familiares en Galicia pic.twitter.com/G7L1PgV1D1 — EL MUNDO (@elmundoes) September 19, 2026

👑 El cariñoso reencuentro del Rey Juan Carlos con su ahijado Carlitos en las regatas de Sangenjo



El padre del Rey ha seguido con familiares y amigos la primera jornada de la Regata Rey Juan Carlos I–El Corte Inglés Máster



✍️ @AlmudenaMF pic.twitter.com/ZmGlCzn3KJ — El Debate (@eldebate_com) September 18, 2026

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στην Ισπανία, ο 89χρονος Χουάν Κάρλος τα ταξιδέψει στη Γαλλία, όπου αναμένεται να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Saint-Simon για τα απομνημονεύματά του «Reconciliación».