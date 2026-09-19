Κόσμος

Ανησυχία για τον Χουάν Κάρλος – Ο 89χρονος τέως βασιλιάς της Ισπανίας εμφανίστηκε υποβασταζόμενος

Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media, ο Χουάν Κάρλος φαίνεται ότι χρειάζεται βοήθεια και για να κατέβει τις σκάλες
Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος
Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος / πηγή φωτογραφίας Χ
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Ο Χουάν Κάρλος, 89 ετών, εμφανίζεται υποβασταζόμενος από ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος. Ο τέως μονάρχης της Ισπανίας επέστρεψε στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σανξέχο για ακόμη μία σύντομη παραμονή.

Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο των social media, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος φαίνεται ότι χρειάζεται βοήθεια και για να κατέβει τις σκάλες.

Το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου, ο 89χρονος τέως μονάρχης επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι του Σανξέχο. Μαζί του βρίσκονταν περίπου τριάντα προσκεκλημένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε βρέθηκε στη Γαλικία για την καθιερωμένη παρουσία του σε ιστιοπλοϊκό αγώνα. Η παραμονή του στο Σανξέχο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, μία βραδινή βόλτα με σκάφος στη θάλασσα, όπως κάνει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Στην οικογενειακή αυτή συνάντηση συμμετείχαν η μεγαλύτερη κόρη του, Ινφάντα Ελένα, η αδελφή του, Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν, καθώς και άλλα συγγενικά της πρόσωπα. Παρών ήταν, επίσης, ο στενός φίλος και οικοδεσπότης του Χουάν Κάρλος στο Σανξέχο, Πέδρο Κάμπος.

Από την οικογενειακή συνάντηση απουσίαζαν τα περισσότερα από τα εγγόνια του τέως βασιλιά, καθώς αρκετά από τα νεότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη προγραμματίσει διαφορετικές δραστηριότητες και ταξίδια.

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στην Ισπανία, ο 89χρονος Χουάν Κάρλος τα ταξιδέψει στη Γαλλία, όπου αναμένεται να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Saint-Simon για τα απομνημονεύματά του «Reconciliación».

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