Κόσμος

Το Ιράν έφερε στο τραπέζι τους όρους του για να τελειώσει ο πόλεμος με τις ΗΠΑ – Αναμένεται η απάντηση Τραμπ

Η Τεχεράνη ζητά τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και άρση του ναυτικού αποκλεισμού
Ιρανική σημαία
Γυναίκα με τη σημαία του Ιράν / Majid Asgaripour / WANA West Asia News Agency via REUTERS
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Μία ακόμη προσπάθεια, έστω στα «χαρτιά» να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φαίνεται να ξεκινά, με το Ιράν να διαβιβάζει τους όρους του -που λίγο πολύ ήταν γνωστοί- στις ΗΠΑ για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Το Ιράν έστειλε μέσω διαμεσολαβητών τους όρους που θέτει για να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ανακοίνωση έκανε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera.

Η Τεχεράνη θέτει τρεις βασικούς όρους για να προχωρήσουν ξανά οι συνομιλίες: να σταματήσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, να αποδεσμευτούν ιρανικά κεφάλαια και να αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

Σύμφωνα με τον Ρεζαΐ, οι επαφές με τους διαμεσολαβητές συνεχίζονται, με το Κατάρ και το Πακιστάν να έχουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να ανοίξει ξανά ο δρόμος της διπλωματίας.

Η Τεχεράνη αναμένει πλέον την απάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι νέες δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη

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