Κόσμος

Έρευνες για πλασμαφαιρέσεις και στην Κύπρο – Στο «μικροσκόπιο» μηχανήματα σε δύο ιατρικά κέντρα

Το κυπριακό Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναστολή εργασιών ή στο κλείσιμο παράνομων κέντρων, παρά μόνον η αστυνομία
Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
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Έρευνες της αστυνομίας σε δύο ιατρικά κέντρα στην Κύπρο, στο ένα εκ των οποίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Μετά τα τραγικά γεγονότα στην Ελλάδα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, όσο και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στον απόηχο των δραματικών αποκαλύψεων γύρω από το τραγικό τέλος του Γιώργου Μαζωνάκη στο διαμέρισμα – ιατρείο του Κολωνακίου στη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, οι αρχές στην Κύπρο προειδοποιούν τον κόσμο να προσέχει ποιους εμπιστεύεται, να διασταυρώνει πληροφορίες και να συμβουλεύεται τον προσωπικό του γιατρό πριν προχωρήσει σε θεραπείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της kathimerini.com.cy στις 18 Σεπτεμβρίου, το κυπριακό Υπουργείο Υγείας αρχίζει «χαρτογράφηση» των ιατρείων, που διενεργούν επεμβατικές θεραπείες υψηλού κινδύνου.

Η δημόσια συζήτηση θα μεταφερθεί και στην Επιτροπή Υγείας, εντός Οκτωβρίου, όπου αναμένεται να εξεταστούν οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στα κέντρα υγείας, στην αδειοδότηση των επαγγελματιών υγείας, αλλά και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στη Λάρνακα

Άρχισε η διαδικασία λήψης καταθέσεων στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει το ΤΑΕ Λάρνακας για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε ιατρικό κέντρο.

Υπενθυμίζεται πως οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας ξεκίνησαν μετά την παραλαβή επιστολής από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε δύο ιατρικά κέντρα, στο ένα εκ των οποίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Μετά την παραλαβή της επιστολής, δόθηκαν οδηγίες στο ΤΑΕ Λάρνακας για διερεύνηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, κατά πόσο η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανημάτων παραβιάζει τη νομοθεσία. Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη και συστάθηκε ανακριτική ομάδα για τη διερεύνηση των όσων αναφέρονται στην επιστολή.

Ξανά στο στόχαστρο το ίδιο ιατρικό κέντρο

Η διερεύνηση της υπόθεσης γίνεται σε συνάρτηση με τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας για το ίδιο ιατρικό κέντρο, η οποία είχε γίνει κατόπιν επιστολής το 2023.

Το Υπουργείο Υγείας είχε λάβει δύο καταγγελίες για το ίδιο υποστατικό και είχε προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. Τότε, η Νομική Υπηρεσία έκρινε πως λόγω ανεπαρκούς μαρτυρίας η υπόθεση δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί.

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