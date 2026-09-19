Κωνσταντινούπολη: Άνδρας δραπέτης συνελήφθη 8 χρόνια μετά σαν γυναίκα – Βίντεο

Περιστατικό σαν από ταινία αποκαλύφθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ένας Τούρκος κρατούμενος που απέδρασε το 2018 από τη φυλακή ως άνδρας, συνελήφθη 8 χρόνια μετά ως γυναίκα…

Ο λόγος για τον Τούρκο δραπέτη Τουγκρούλ Μπασάρ, εναντίον του οποίου υπήρχε οριστική ποινή φυλάκισης, και τελικά συνελήφθη στην περιοχή του Καντίκιοϊ στην Κωνσταντινούπολη.

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Αλλά δεν τον πρόδωσε μόνο η διεύθυνσή του…

Οι τουρκικές αρχές εντόπισαν ότι ο φυγάς κρατούμενος κυκλοφορούσε μεταμφιεσμένος σε γυναίκα για να μη συλληφθεί!

Ο Μπασάρ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018, βρέθηκε να έχει πάνω του ένα πολύ σημαντικό στοιχείο: Την ταυτότητα της αδελφής του…

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Σύμφωνα με τις αρχές, ο δραπέτης χρησιμοποιούσε την ταυτότητα της αδελφής του για να ξεφεύγει από τη σύλληψη όλα αυτά τα χρόνια.

İstanbul'da film gibi olay: Cezaevinden erkek olarak firar eden bir hükümlü, 8 yıl sonra kadın olarak yakalandı…



Polis 8 yıldır peşindeydi…

İstanbul’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğrul Başar, Kadıköy’de yakalandı.



Ama onu ele veren sadece adresi değildi…… pic.twitter.com/w7qI6F8cbf — Show Ana Haber (@showanahaber) September 7, 2026

Εκτός από τις οριστικές ποινές φυλάκισης, ξεκίνησε και διαδικασία εναντίον του Μπασάρ για χρήση ταυτότητας τρίτου.