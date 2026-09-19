Άγαλμα του Τζον Λένον στην οδό Πένι Λέιν του Λίβερπουλ πωλείται σε δημοπρασία

Άγαλμα του Τζον Λένον σε φυσικό μέγεθος που εκτίθεται στην οδό Πένι Λέιν του Λίβερπουλ εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 100.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία.

Το γλυπτό από μπρούτζο που δημιουργήθηκε από την αείμνηστη καλλιτέχνιδα Λόρα Λιάν για τον αξέχαστο Τζον Λένον είναι τοποθετημένο έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα στο Λίβερπουλ από τον Αύγουστο του 2022. Μετά την πώλησή του θα αντικατασταθεί από αντίγραφο, σύμφωνα με το BBC.

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Η οδός Πένι Λέιν έγινε διάσημη από το ομότιτλο τραγούδι των Beatles το 1967.

Ο οίκος δημοπρασιών Omega διοργανώνει δημοπρασία για την πώληση του αγάλματος στις 29 Σεπτεμβρίου, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 70.000 και 100.000 αγγλικών λιρών (81.900 – 117.000 ευρώ).

Στην ίδια δημοπρασία πωλούνται άλμπουμ, αυτόγραφα, καρτ ποστάλ, διαφημιστικά φυλλάδια και φωτογραφίες των Beatles.

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Με ύψος σχεδόν 1,8 μ., το άγαλμα του Τζον Λένον απεικονίζει τον τραγουδιστή των Beatles να στηρίζεται σε ένα σύμβολο ειρήνης που φέρει τη λέξη «Imagine».

Το άγαλμα τοποθετήθηκε με την υποστήριξη του Ταμείο Υποστήριξης Πένι Λέιν κοινοτικού οργανισμού με έδρα την περιοχή.