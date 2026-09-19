Κόσμος

Άγαλμα του Τζον Λένον στην οδό Πένι Λέιν του Λίβερπουλ πωλείται σε δημοπρασία

Η οδός Πένι Λέιν έγινε διάσημη από το ομότιτλο τραγούδι των Beatles το 1967
Το μπρούτζινο άγαλμα του John Lennon στο Λίβερπουλ
Το μπρούτζινο άγαλμα του John Lennon στο Λίβερπουλ / AP Photo / Martin Rickett
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Άγαλμα του Τζον Λένον σε φυσικό μέγεθος που εκτίθεται στην οδό Πένι Λέιν του Λίβερπουλ εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 100.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία.

Το γλυπτό από μπρούτζο που δημιουργήθηκε από την αείμνηστη καλλιτέχνιδα Λόρα Λιάν για τον αξέχαστο Τζον Λένον είναι τοποθετημένο έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα στο Λίβερπουλ από τον Αύγουστο του 2022. Μετά την πώλησή του θα αντικατασταθεί από αντίγραφο, σύμφωνα με το BBC.

Η οδός Πένι Λέιν έγινε διάσημη από το ομότιτλο τραγούδι των Beatles το 1967.

Ο οίκος δημοπρασιών Omega διοργανώνει δημοπρασία για την πώληση του αγάλματος στις 29 Σεπτεμβρίου, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 70.000 και 100.000 αγγλικών λιρών (81.900 – 117.000 ευρώ).

Στην ίδια δημοπρασία πωλούνται άλμπουμ, αυτόγραφα, καρτ ποστάλ, διαφημιστικά φυλλάδια και φωτογραφίες των Beatles.

Με ύψος σχεδόν 1,8 μ., το άγαλμα του Τζον Λένον απεικονίζει τον τραγουδιστή των Beatles να στηρίζεται σε ένα σύμβολο ειρήνης που φέρει τη λέξη «Imagine».

Το άγαλμα τοποθετήθηκε με την υποστήριξη του Ταμείο Υποστήριξης Πένι Λέιν κοινοτικού οργανισμού με έδρα την περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
156
110
101
101
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
21χρονος Αλγερινός βίασε κοπέλα στο Λονδίνο και την έψαχνε μετά στο νοσοκομείο - Καταδικάστηκε σε 21χρόνια φυλακή
Την βρήκε ημιλιπόθυμη σε στάση λεωφορείου στο Τσέλσι, την έσυρε σε έναν παράδρομο και τη βίασε σε σημείο ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα τον Ιούλιο του 2024
Ο 21χρονος που συνελήφθη
Ο Τραμπ αυτοαποθεώνεται και παρουσιάζει τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης» θητείας του
«Απαγόρευσα στους άνδρες να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα» και «έκανα τα αγγλικά την επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ», δηλώνει μεταξύ άλλων στα επιτεύγματά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ
President Donald Trump waves as he arrives on Air Force One, Wednesday, Sept. 16, 2026, at Joint Base Andrews, Md. 5
Newsit logo
Newsit logo