Λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, στις ακτές της Βαλτικής, η AfD δέχεται δημόσια στήριξη από τη Ρωσία.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι το κρατίδιο «θα γνωρίσει ξανά άνθηση, εάν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με την AfD».

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«Τέλος στην ενεργειακή και βιομηχανική αυτοκτονία της Γερμανίας», ανέφερε ο Ντμίτριεφ, απαντώντας σε ανάρτηση της συμπροέδρου της AfD, Άλις Βάιντελ, η οποία είχε καλέσει σε πολιτική αλλαγή στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Ο Ντμίτριεφ είναι παράλληλα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η AfD, όπως και το κόμμα BSW, τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας την επιστροφή σε φθηνότερες ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία, όπως συνέβαινε πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

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Ωστόσο, οι κρατιδιακές εκλογές δεν μπορούν από μόνες τους να επιφέρουν αλλαγή στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών υπόκεινται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Mecklenburg-Vorpommern will thrive again when affordable, reliable Nord Stream gas returns through joint work with AfD. Lower energy bills, more jobs and higher growth.



No more German energy and industrial suicide. https://t.co/V1hrP6bKyC — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) September 19, 2026

Το ενδιαφέρον της Μόσχας φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο σε μια ενδεχόμενη πολιτική ανατροπή σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, προκήρυξη πρόωρων εκλογών και ενδεχόμενη ενίσχυση της AfD στην ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή.

Παράλληλα, ο Ντμίτριεφ έχει ανακοινώσει τη διοργάνωση επιχειρηματικού φόρουμ το 2027, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 20 γερμανικές επιχειρήσεις έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους