Ρεκόρ ζέστης για Μάιο στη Βρετανία με 35 βαθμούς – 4 έφηβοι προσπαθούσαν να δροσιστούν και πνίγηκαν

Με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο η Βρετανία κατέρριψε την Τρίτυη (26.05.2026) νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την τέταρτη ημέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία στη Βρετανία με τη θερμοκρασία να χτυπάει «κόκκινο», τέσσερις έφηβοι έχουν πνιγεί από τις 24 Μαΐου έγινε την Τρίτη γνωστό από τις αρμόδιες αρχές, καθώς προσπαθούσαν να δροσιστούν.

Αυτοί οι θάνατοι από πνιγμό συνέβησαν σε νερά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ένας νέος χάθηκε στην περιοχή του Σέφιλντ, ένας άλλος κοντά στο Μάντσεστερ, ένας τρίτος στο Λίνκολν, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και μία έφηβη κοντά στο Μπέρμιγχαμ, έγινε γνωστό από τις αρχές της κομητείας.

Επιπλέον, ένας 60χρονος άνδρας πνίγηκε ενώ επιχειρούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που κινδύνευαν καθώς έκαναν μπάνιο σε παραλία της Κορνουάλης, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Το νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε την Τρίτη κατέρριψε το χθεσινό: τη Δευτέρα η θερμοκρασία είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, έναν βοτανικό κήπο στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με το Met office.

Από την Αγγλία έως την Ιταλία, ένα μέρος της Ευρώπης βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα πρωτόγνωρης ζέστης για μήνα Μάιο.

«Λιώνουν» οι Βρετανοί

«Πορτοκαλί» υγειονομικός συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη (28.05.2026), στις 17.00 τοπική ώρα.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αισθητή πτώση να αναμένεται από την Κυριακή (31.05.2026), σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

London is officially in a heatwave with temperatures hitting 32C on Sunday afternoon.



The mercury reached the high at Heathrow on a third consecutive day of 28C or higher in London- the threshold for a heatwave in the capital.



Σχετικά με τις νυχτερινές θερμοκρασίες, η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ήταν επίσης «η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί τον Μάιο», επισήμανε το Met Office. Η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 20°C σε ορισμένες περιοχές της χώρας, γεγονός που επιτρέπει να χαρακτηριστεί ως «τροπική νύχτα».

Η ζέστη προκαλεί επίσης προβλήματα στα δρομολόγια του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου, αφού η διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail επέβαλε περιορισμούς στην ταχύτητα των τρένων.