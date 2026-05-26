Ντόναλντ Τραμπ: Νέα ερωτηματικά για την υγεία του – Υποβάλλεται και πάλι σε ιατρικές εξετάσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποβληθεί στην τρίτη προγραμματισμένη ιατρική εξέταση μέσα σε διάστημα 13 μηνών, την ώρα που συνεχίζονται οι δημόσιες συζητήσεις και τα ερωτήματα γύρω από την υγεία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed για ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο και οι φήμες για την υγεία του δίνουν και παίρνουν.

Ο Τραμπ είχε μεταβεί στο ίδιο νοσοκομείο και τον Απρίλιο του 2025 για την ετήσια ιατρική του εξέταση, ενώ ακολούθησε νέα επίσκεψη τον Οκτώβριο για αυτό που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τότε ως «προγραμματισμένο επανέλεγχο».

Η δεύτερη επίσκεψη είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του, καθώς ο Λευκός Οίκος απέφευγε επί εβδομάδες να δώσει σαφείς διευκρινίσεις.

Λίγους μήνες αργότερα έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, με τον προσωπικό του γιατρό, Σον Μπαρμπαμπέλα, να αναφέρει πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε προληπτικά ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Παρότι ο Λευκός Οίκος διαθέτει μόνιμη ιατρική ομάδα για την παρακολούθηση του προέδρου, το Walter Reed θεωρείται το βασικό κέντρο για εξειδικευμένες εξετάσεις και απεικονιστικούς ελέγχους.

Παράλληλα, αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Τραμπ έχει επισκεφθεί δύο φορές οδοντίατρο στη Φλόριντα από τον Ιανουάριο, για καθαρισμό και προληπτική φροντίδα.

«Εξαιρετική η υγεία του» λέει ο Λευκός Οίκος

Η αμερικανική προεδρία επιμένει ότι η κατάσταση της υγείας του Τραμπ είναι «εξαιρετική», επικαλούμενη τις ιατρικές γνωματεύσεις των γιατρών του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Washington Post, η υγεία και η φυσική του κατάσταση έχουν εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα καθώς ο ίδιος είχε επανειλημμένα προβάλει την ενεργητικότητά του και τα αποτελέσματα γνωστικών τεστ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Ο Τραμπ είχε συχνά συγκρίνει τη φυσική και πνευματική του κατάσταση με εκείνη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλούσε «Sleepy Joe». Πλέον, όμως, βρίσκεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με αντίστοιχα ερωτήματα για τη διανοητική και σωματική επάρκειά του.

Ανεξάρτητοι γιατροί έχουν εκφράσει απορίες σχετικά με συχνούς μώλωπες στα χέρια του, πρηξίματα στα πόδια αλλά και ενδείξεις κόπωσης ή υπνηλίας σε δημόσιες εμφανίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι εξηγήσεις του Λευκού Οίκου δεν είναι επαρκείς.

Ο καρδιολόγος Τζόναθαν Ράινερ, πρώην συνεργάτης του Ντικ Τσέινι, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζουν ιατρικά ζητήματα και ο πρόεδρος είναι σχεδόν 80 ετών», σημειώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος αποφεύγει να αναγνωρίσει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.

Οι πολίτες αρχίζουν να αμφιβάλλουν

Την ίδια στιγμή, δημοσκόπηση των Washington Post–ABC News–Ipsos έδειξε πτώση της εμπιστοσύνης των Αμερικανών ως προς τη φυσική και πνευματική επάρκεια του Τραμπ. Συγκεκριμένα, το 40% θεωρεί ότι διαθέτει την απαραίτητη πνευματική διαύγεια για να ασκεί τα καθήκοντά του, έναντι 47% τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ το 44% εκτιμά ότι βρίσκεται στην απαιτούμενη φυσική κατάσταση, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 54% προηγούμενων μηνών.

Αν και οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πλήρως τα ιατρικά τους αρχεία, οι ετήσιες εξετάσεις στο Walter Reed έχουν καθιερωθεί ως πάγια πρακτική. Παράλληλα, βουλευτές και από τα δύο κόμματα έχουν ζητήσει αυστηρότερη αξιολόγηση της υγείας των προέδρων, ακόμη και μέσω ανεξάρτητης επιτροπής.

Ο ίδιος ο Τραμπ συνεχίζει να επικαλείται τα αποτελέσματα γνωστικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί, επιμένοντας ότι αποδεικνύουν την πνευματική του επάρκεια.

Συχνά αναφέρεται και σε παλαιότερες γνωματεύσεις του πρώην γιατρού του Λευκού Οίκου Ρόνι Τζάκσον, ο οποίος –όπως υποστηρίζει– είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση της υγείας του καλύτερη ακόμη και από εκείνη νεότερων προκατόχων του, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζορτζ Μπους.

Το τελευταίο διάστημα, ο Λευκός Οίκος έχει υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε φήμες που αφορούν την υγεία του προέδρου, ειδικά μετά από περιόδους περιορισμένων δημόσιων εμφανίσεών του.

Στις αρχές Απριλίου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι ο Τραμπ είχε μεταφερθεί εκτάκτως στο Walter Reed, κάτι που διαψεύστηκε άμεσα από αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι βρισκόταν σε απομόνωση παρακολουθώντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές «οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης», υπερασπιζόμενη τη διαφάνεια της προεδρίας γύρω από ζητήματα υγείας του προέδρου.