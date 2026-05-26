Σουηδία: Φθηνότερη για 6 μήνες η μηνιαία κάρτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές

Στη Σουηδία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μεγάλες μειώσεις στις κάρτες των μέσων μαζικής μεταφοράς, προσπαθώντας να βοηθήσει τους πολίτες απέναντι στις αυξήσεις στην ενέργεια που έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από τον Ιούλιο του 2026 και για έξι μήνες, οι μηνιαίες κάρτες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κοστίζουν σχεδόν τη μισή τιμή.

Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει πολιτική κόντρα στη Σουηδία, καθώς η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς για προεκλογικούς λόγους, καθώς το μέτρο αυτό, έρχεται λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

«Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε όλες τις συνέπειες του πολέμου. Αυτό είναι απλώς αδύνατο. Αλλά μπορούμε να μετριάσουμε τις συνέπειες, ώστε να μην διακοπεί η ανάκαμψη της σουηδικής οικονομίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ στις περιφέρειες που διαχειρίζονται τις συγκοινωνίες.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι «ήρθε η ώρα να συμπληρωθούν τα μέτρα για όσους μετακινούνται στη δουλειά με αυτοκίνητο με μέτρα για όσους χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες». Στη Στοκχόλμη, για παράδειγμα, μια μηνιαία κάρτα κοστίζει σήμερα περίπου 98 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η έκπτωση θα είναι σημαντική για χιλιάδες πολίτες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει δύο φορές τους φόρους στα καύσιμα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ πρόσφατα έδωσε και οικονομική στήριξη στις εσωτερικές αεροπορικές πτήσεις μειώνοντας τα τέλη αεροδρομίων.

Από την άλλη πλευρά, οι Σοσιαλδημοκράτες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν είχε ποτέ πραγματικό ενδιαφέρον για τις συγκοινωνίες. «Έχει απορρίψει συστηματικά όλες τις προτάσεις μας για τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών και για να τις καταστήσουν πιο προσιτές», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Τομπίας Μποντίν.