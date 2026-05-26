Η Ρωσία απειλεί την Ουκρανία με όπλα μαζικής καταστροφής στο Κίεβο – Μεγάλη η ανησυχία του ΟΗΕ

Η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία ανεβαίνει επικίνδυνα, με τη Μόσχα να εκτοξεύει ανοιχτές απειλές ακόμη και για χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Οι δηλώσεις του προέδρου της ρωσικής βουλής,Βιάτσεσλαβ Βολόντιν, προκάλεσαν παγκόσμια ανησυχία, καθώς προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Ρωσία, το Κρεμλίνο μπορεί να απαντήσει με μέσα που «δεν αφήνουν κανένα ίχνος πίσω τους».

Την ίδια ώρα, το Κίεβο βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο μετά από μία από τις πιο σφοδρές ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά το πολύνεκρο χτύπημα με drones στο Σταρομπίλσκ, σε κατεχόμενη περιοχή του Λουγκάνσκ, που σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές κόστισε τη ζωή σε δεκάδες αμάχους. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχος» και προειδοποίησε ότι ο πόλεμος πλησιάζει σε ένα ακόμα πιο επικίνδυνο σημείο χωρίς επιστροφή.

Ο πρόεδρος της ρωσικής βουλής Βιτσισλάβ Βολόντιν απείλησε σήμερα Τρίτη 26.05.2026, ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση.

«Όλα αυτά θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν να χρησιμοποιήσουμε ένα όπλο που δεν αφήνει κανένα ίχνος πίσω του», είπε ο Βολόντιν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα η Κρατική Δούμα (η κάτω βουλή). Ο ίδιος προειδοποίησε να μην αφήσουν την κατάσταση να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Αφορμή για τη νέα αυτή απειλή υπήρξε η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε φοιτητική εστία στην πόλη Σταρομπίλσκ στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουγκάνσκ. Οι αρχές κατοχής ανακοίνωσαν ότι 21 άμαχοι σκοτώθηκαν στην επίθεση την περασμένη εβδομάδα. Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν μια ρωσική στρατιωτική μονάδα χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίποινα και την Κυριακή ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε τους νέους πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς τύπου «Ορέσνικ» σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας. Η πρωτεύουσα, το Κίεβο, επλήγη ιδιαίτερα σοβαρά.

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επανέλαβε ότι πρόκειται για αντίποινα για τον θάνατο αμάχων στο Σταρομπίλσκ, αναμένονται νέες επιθέσεις στο Κίεβο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε επίσης τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για πιθανές επιθέσεις, σύμφωνα με την ρωσική ανακοίνωση για τη συνομιλία των δύο ανδρών.

«Βαθύτατα ανήσυχος» ο ΓΓ του ΟΗΕ λόγω των απειλών της Ρωσίας

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα «βαθύτατα ανήσυχος» για τις εξαγγελίες της Ρωσίας ότι σχεδιάζει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα σχεδιαζόμενα πλήγματα που προανήγγειλε η ρωσική ηγεσία, την επομένη μιας από τις σφοδρότερες πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε πως οι απειλές της Μόσχας ακολούθησαν την επιδρομή ουκρανικών drones σε φοιτητική εστία του Σταρομπίλσκ, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιφέρεια Λουχάνσκ, με απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες.

«Καταδικάζουμε την επίθεση στο σχολείο, όπως καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, όπου κι αν συμβαίνουν», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί κλιμάκωση μιας σύγκρουσης με καταστροφικές συνέπειες ήδη για τους αμάχους», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι θα απομακρυνόταν η πολυπόθητη επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων.