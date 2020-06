Σοβαρά επεισόδια με χρήση χημικών και τραυματίες σημειώθηκαν χθες (22.06.2020) έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να ρίξουν άγαλμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Άντριου Τζάκσον. Οργή από τον Ντόναλντ Τραμπ που έδωσε εντολή να… φυλακίζονται για 10 χρόνια όσοι βανδαλίζουν αγάλματα! Και η απόφαση, είπε, θα ισχύσει και αναδρομικά!

Το άγαλμα του Τζάκσον, του 7ου προέδρου των ΗΠΑ, βρίσκεται σε πάρκο σχεδόν απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Όταν οι διαδηλωτές του έβαλαν αλυσίδες για να το γκρεμίσουν, απωθήθηκαν βίαια από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αργά το απόγευμα διαδηλωτές πέρασαν την περίμετρο που είχαν στήσει οι δυνάμεις ασφαλείας, η παρουσία των οποίων είναι ενισχυμένη γύρω από τον Λευκό Οίκο από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού στις ΗΠΑ.

Αφού έδεσαν σκοινιά και αλυσίδες στο άγαλμα του έβδομου προέδρου της χώρας, προσπάθησαν να το ρίξουν χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στη μια πλευρά του αγάλματος του Τζάκσον, που βρίσκεται στην πλατεία Λαφαγιέτ, έγραψαν “δολοφόνος”.

«Είχαμε σκοινιά, αλυσίδες, μια τροχαλία για να τραβήξουμε και θα το ρίχναμε», δήλωσε ένας διαδηλωτής. «Η αστυνομία μάς επιτέθηκε και άρχισε να χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού», είπε ένας άλλος.

Ο Άντριου Τζάκσον διετέλεσε πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1829 ως το 1837. Θεωρείται ιδρυτής του κόμματος των Δημοκρατικών, αλλά υποστήριζε τη δουλειά και έχει μείνει στην Ιστορία ως ο Αμερικανός πρόεδρος που εκδίωξε πολλές φυλές Ινδιάνων αυτοχθόνων. Πολλοί μάλιστα έχουν συγκρίνει το λαϊκιστικό στυλ του Τζάκσον με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι θαυμαστής του Άντριου Τζάκσον. Πέντε ημέρες μετά την ορκωμοσία του ο Τραμπ είχε κρεμάσει το πορτρέτο του σε τοίχο του Οβάλ Γραφείου, ενώ είχε καταθέσει στεφάνι στο αγρόκτημά του στο Τενεσί με την ευκαιρία της 250ης επετείου από τη γέννησή του.

Λίγο μετά τα όσα έγιναν χθες έξω από το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στους διαδηλωτές, ζητώντας μέσω Twitter τη σύλληψη πολλών από αυτούς “για τον επονείδιστο βανδαλισμό στο πάρκο Λαφαγιέτ του καταπληκτικού αγάλματος του Άντριου Τζάκσον”.

Σήμερα (23.06.2020) επανήλθε πιο… δυναμικά και ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες της κυβέρνησης να φυλακίζονται για 10 χρόνια όσοι καταδικάζονται για βανδαλισμό! Και όχι μόνο ζήτησε η απόφασή του να έχει άμεση ισχύ, αλλά να έχει και αναδρομική!

“Εξουσιοδότησα την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να συλλαμβάνει οποιονδήποτε βανδαλίζει ή καταστρέφει οποιοδήποτε μνημείο, άγαλμα ή οποιαδήποτε ομοσπονδιακό περιουσιακό στοιχείο στις ΗΠΑ (να καταδικάζεται) με έως 10 χρόνια φυλακή, με βάση το νόμο για τη Διατήρηση Μνημείων Βετεράνων ή άλλους νόμους που μπορεί να είναι σχετικοί. Αυτό θα ισχύσει άμεσα αλλά μπορεί να ισχύσει και αναδρομικά για καταστροφές ή βανδαλισμούς που έχουν σημειωθεί. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις!”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

…..This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions!