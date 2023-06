Αποχωρούν σταδιακά οι δυνάμεις της Wagner από το εσωτερικό της Ρωσίας και την πόλη Ροστόφ μετά την… ημερήσια επέλαση προς τη Μόσχα και τη συμφωνία του Γιεβγκένι Πριγκόζιν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τη διαμεσολάβηση του, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Σημειώνεται, πως οι δυνάμεις της Wagner είχαν φτάσει 200 χλμ από τη Μόσχα, ενώ νωρίς το βράδυ του Σαββάτου έγινε γνωστό πως ο Πριγκόζιν αποδέχτηκε την πρόταση από τον Αλεξάντερ Λουκασένκο και διέταξε τους μισθοφόρους του να αποχωρήσουν για να αποφευχθεί η αιματοχυσία.

Λίγη ώρα αργότερα οι μισθοφόροι της Wagner συγκεντρώνονταν σε κεντρικά σημεία της πόλης Ροστόφ και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Βίντεο με την αποχώρησή τους μετέδωσε ο δημοσιογράφος του RT.

RT’s correspondent on the ground in Rostov-on-Don says the Wagnerites are already packing up and preparing to leave the city. https://t.co/A3R8ukIgEo pic.twitter.com/BPbYyoJliR