Ανθρωποειδές ρομπότ στην Κίνα συνελήφθη από αστυνομικούς επειδή τρόμαξε γυναίκα

Στο βίντεο η γυναίκα φωνάζει στο ρομπότ: «Μου κάνεις την καρδιά να χτυπάει δυνατά!»
Ρομπότ στην Κίνα συνελήφθη από αστυνομικούς
Ρομπότ στην Κίνα συνελήφθη από αστυνομικούς

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Μακάο της Κίνας, όταν ένα ανθρωποειδές ρομπότ συνελήφθη από αστυνομικούς μετά από συμβάν που τρόμαξε μια 70χρονη, η οποία αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω της αναστάτωσης που υπέστη. Το συμβάν έφερε και επέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γυναίκα περπατούσε σε δρόμο της Κίνας κοιτάζοντας το κινητό της τηλέφωνο όταν συνειδητοποίησε ότι «κάτι» την ακολουθούσε από κοντά. Όταν αντιλήφθηκε ότι το ρομπότ στεκόταν δίπλα της, φάνηκε να τρομάζει και να αιφνιδιάζεται.

«Μου κάνεις την καρδιά να χτυπάει δυνατά!» φώναξε προς το ρομπότ, σύμφωνα με την εφημερίδα Macau Post. «Έχεις τόσα πράγματα να κάνεις, γιατί ασχολείσαι με αυτό; Έχεις τρελαθεί;» συμπλήρωσε.

Το περιστατικό παρακολούθησαν και δύο περαστικοί, οι οποίοι είδαν τη γυναίκα να φωνάζει στο ανθρωποειδές ρομπότ.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει δύο αστυνομικούς να απομακρύνουν το ρομπότ από τον δρόμο.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι «δεν υπήρξε καμία σωματική επαφή» μεταξύ της γυναίκας και του ρομπότ. Ωστόσο, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Το ρομπότ φέρεται να ανήκει σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο στο Μακάο και φέρεται να το χειριζόταν εξ αποστάσεως ένας 50χρονος άνδρα, ο οποίος είπε στην αστυνομία ότι δοκίμαζε το ρομπότ για να βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργία τους.

Οι Αρχές τον προειδοποίησαν να είναι πιο προσεκτικός για να μην «θέσει σε κίνδυνο ή φοβίσει τους πεζούς».

Κόσμος
