Άντριου: Μυστικό σχέδιο για βασιλική κηδεία όταν πεθάνει, παρά την αποκαθήλωση – Θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Βρετανία η αποκάλυψη πως ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο έκπτωτος πρίγκηπας λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν, εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στα κυβερνητικά σχέδια για βασιλική τελετουργική κηδεία.

Κυβερνητικές πηγές στη Βρετανία υποστηρίζουν ότι ο 66χρονος παραμένει σε απόρρητη λίστα με μέλη της βασιλικής οικογένειας για τα οποία έχουν καταρτιστεί σχέδια σχετικά με την κηδεία τους, σύμφωνα με της Mail on Sunday.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, πρώην δούκας της Υόρκης έχασε τους βασιλικούς του τίτλους και απομακρύνθηκε από τη δημόσια ζωή όταν βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλικά αδικήματα.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βρετανία, με πολιτικούς αλλά και δικηγόρους που έχουν εκπροσωπήσει θύματα του Έπσταϊν να θέτουν το ερώτημα εάν ο Άντριου θα πρέπει πράγματι να τύχει βασιλικών τιμών μετά την απομάκρυνσή του από τον θεσμό.

Τα απόρρητα «Bridge plans»

Τα σχέδια αυτά εντάσσονται στα λεγόμενα «Bridge plans», δηλαδή στον λεπτομερή σχεδιασμό που καταρτίζει η βρετανική κυβέρνηση για όσα θα ακολουθήσουν μετά τον θάνατο ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιο γνωστό παράδειγμα ήταν το «Operation London Bridge», το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022. Αντίστοιχα, για τον πρίγκιπα Φίλιππο είχε καταρτιστεί το «Operation Forth Bridge».

Οι ακριβείς λεπτομέρειες του σχεδίου που αφορά τον Άντριου δεν έχουν γίνει γνωστές. Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα της βρετανικής μοναρχίας εκτιμούν ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τελετή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές βασιλικές τελετές.

Το πιθανότερο σημείο ταφής

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ως πιθανότερος τόπος ταφής αναφέρεται το Royal Burial Ground στο Frogmore, στο Home Park του Ουίνδσορ. Στο συγκεκριμένο βασιλικό κοιμητήριο έχουν ταφεί αρκετά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο Εδουάρδος Η’, ο οποίος παραιτήθηκε από τον θρόνο το 1936 για να παντρευτεί την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον.

Το σχέδιο βρίσκεται υπό την εποπτεία του Cabinet Office και επανεξετάζεται τακτικά.

«Τι μήνυμα στέλνει αυτό στα θύματα του Έπσταϊν;»

Η πληροφορία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της σύνδεσης του Άντριου με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Αμερικανίδα δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ, η οποία έχει εκπροσωπήσει 27 θύματα του Έπσταϊν, αμφισβήτησε ανοιχτά το ενδεχόμενο να αποδοθούν στον Άντριου βασιλικές τιμές μετά τον θάνατό του. «Τι μήνυμα θα έστελνε μια τέτοια τελετή στα θύματα του Έπσταϊν;», διερωτήθηκε, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της πιθανής επιβάρυνσης των Βρετανών φορολογουμένων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Αλίσια Κερνς, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν συνθήκες υπό τις οποίες ο Άντριου θα τύχει βασιλικής κηδείας και ζητώντας την ανάκληση των σχετικών σχεδίων.

Ο πρώην υπουργός και ειδικός σε ζητήματα των οικονομικών της μοναρχίας Νόρμαν Μπέικερ χαρακτήρισε επίσης προβληματική την πρόβλεψη για βασιλική τελετή, υποστηρίζοντας ότι ο Άντριου είναι πλέον ιδιώτης.

Το μοντέλο κηδείας της πριγκίπισσας Μαργαρίτας

Βρετανοί ειδικοί εκτιμούν ότι, εφόσον πραγματοποιηθεί τελετουργική κηδεία, αυτή ενδέχεται να μοιάζει περισσότερο με εκείνη της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, αδελφής της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η Μαργαρίτα πέθανε το 2002 σε ηλικία 71 ετών και η νεκρώσιμη ακολουθία της πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παρουσία περίπου 400 προσκεκλημένων. Παρότι δεν επρόκειτο για κρατική κηδεία, η τελετή είχε έντονο βασιλικό χαρακτήρα και συνοδεύτηκε από αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ποιοι θα μπορούσαν να μεταφέρουν το φέρετρο

Ένα ακόμη ερώτημα αφορά το ποιοι θα αναλάμβαναν τη μεταφορά του φερέτρου.

Παραδοσιακά, τον συγκεκριμένο ρόλο αναλαμβάνουν στρατιωτικοί από μονάδες με τις οποίες συνδέεται το εκάστοτε μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ο Άντριου υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό και συμμετείχε στον πόλεμο των Φόκλαντ ως συγκυβερνήτης ελικοπτέρου Sea King. Στο παρελθόν κατείχε επίσης σειρά τιμητικών στρατιωτικών τίτλων, οι οποίοι του αφαιρέθηκαν μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ο απόστρατος υποναύαρχος Κρις Πάρι εκτίμησε ότι το Βασιλικό Ναυτικό θα μπορούσε να αναζητήσει εθελοντές για τη μεταφορά του φερέτρου, επικαλούμενος την πολεμική υπηρεσία του Άντριου.

«Να μην πληρώσουν οι φορολογούμενοι την κηδεία ενός ιδιώτη»

Πέρα από το ζήτημα των τιμών, αντιδράσεις προκαλεί και το οικονομικό σκέλος.

Ο Αμερικανός δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει εννέα θύματα του Έπσταϊν, υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δημόσιο χρήμα για την κηδεία ενός ιδιώτη.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο Συντηρητικός βουλευτής Τζο Ρόμπερτσον, υποστηρίζοντας ότι οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος μιας τέτοιας τελετής.