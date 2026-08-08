Κόσμος

Ιράν: Οι 6 όροι «φωτιά» στις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – «Ποτέ δεν θα κάνουμε πίσω, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις»

«Μέχρι η Αμερική να διορθώσει τη συμπεριφορά της, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν» προειδοποιεί ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ
Εμπορικά πλοία καθηλωμένα στα Στενά του Ορμούζ
Εμπορικά πλοία καθηλωμένα στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Φωτογραφία Amirhosein Khorgooi
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Έξι όρους θέτει το Ιράν στις ΗΠΑ για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις απαιτήσεις της, ούτε σε περίπτωση διαπραγματεύσεων.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, δήλωσε το Σάββατο (08.08.2026) ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «διορθώσουν τη συμπεριφορά τους» προκειμένου η Τεχεράνη να επιτρέψει εκ νέου την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Μιλώντας στο ιρανικό δίκτυο IRIB, ο ανώτερος Ιρανός κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε σε μήνυμά του: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα κάνει ποτέ πίσω, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις».

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αναφερόμενος στην τελευταία κατάσταση στη χώρα και την περιοχή, τόνισε, ανακοινώνοντας έξι αυστηρούς όρους: «Μέχρι η Αμερική να διορθώσει τη συμπεριφορά της, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν. Διόρθωση συμπεριφοράς σημαίνει:

1- Ποτέ μην απειλείτε το Ιράν με οποιαδήποτε γλώσσα ή μην προσβάλλετε τις ιερότητες αυτού του έθνους.

2- Να τερματιστεί για πάντα ο πόλεμος και η επιθετικότητα εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του στον Λίβανο, την Παλαιστίνη, την Υεμένη και το Ιράκ.

3- Άρση του ναυτικού αποκλεισμού και απόσυρση των ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεών του από το Ιράν.

4- Πληρωμή των ζημιών των δύο επιθετικών πολέμων και επιβολής στο Ιράν χωρίς καμία μείωση ή μείωση.

5 – Άρση των σκληρών και παράνομων κυρώσεων κατά του ιρανικού λαού.

6- Απελευθέρωση άνευ όρων των παγωμένων και κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων του ιρανικού λαού.

Αυτά είναι τα αιτήματα του ιρανικού λαού, που τα φωνάζει αδιάκοπα στις πλατείες και τους δρόμους εδώ και 160 ημέρες.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν θα κάνει ποτέ πίσω, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις», σημείωσε καταλήγοντας ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ.

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