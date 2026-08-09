Κόσμος

Μασούντ Πεζεσκιάν: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία – Να μπει τέλος στο «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη»

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ομάν, ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων
Ο Πρόεδρος του Ιράν, Masoud Pezeshkian
Ο Πρόεδρος του Ιράν, Masoud Pezeshkian / AP
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τέλος στην κατάσταση που έχει περιέλθει το Ιράν και γενικότερα η Μέση Ανατολή επιδιώκει να βάλει ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν ο οποίος – σύμφωνα με δημοσιεύματα – δήλωσε πως «τώρα είναι η καλύτερη στιγμή» για να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα μπορούσε να θέσει τέλος στην κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης».

Σε δηλώσεις του σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του Ιράν επικρατούν «συνοχή, δύναμη και ενότητα», ενώ χαρακτήρισε το Ιράν «νικηφόρο και ισχυρό» μετά τον πόλεμο.

Ο Ιρανός πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας διπλωματικής λύσης, προκειμένου, όπως ανέφερε, να τερματιστεί η σημερινή κατάσταση αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν έναν δίαυλο επικοινωνίας, ώστε τυχόν παραβιάσεις της εκεχειρίας να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην οδηγούν σε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση.

Ο Πεζεσκιάν αναγνώρισε ότι παραβιάσεις είναι πιθανό να σημειωθούν ακόμη και στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ή ενός μνημονίου συνεννόησης. Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει ένας μηχανισμός μέσω του οποίου θα μπορούν να επιλύονται τέτοιου είδους ζητήματα.

Οι διαπραγματεύσεις στο Ομάν

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ομάν, ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων.

«Πρέπει να δούμε πώς θα τα επιλύσουμε τώρα, εάν είναι δυνατή μια λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό επεξεργασία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
83
73
73
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Θείο δώρο» για τους επιστήμονες η πρόσκρουση του πυραύλου στη Σελήνη – Ένα τυχαίο ατύχημα γίνεται σπάνιο επιστημονικό πείραμα
Οι ερευνητές ρίχνουν την προσοχή τους στα πετρώματα και την σκόνη του δορυφόρου - Πάνω από 220 τόνοι συντριμμιών εξοπλισμού βρίσκονται στο φεγγάρι μας
Στιγμιότυπο από τη στιγμή της πρόσκρουσης του πυραύλου της Space X στη Σελήνη (Πηγή φωτογραφίας: video grab
Οι 6 όροι «φωτιά» του Ιράν στις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ - «Ποτέ δεν θα κάνουμε πίσω, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις»
«Μέχρι η Αμερική να διορθώσει τη συμπεριφορά της, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν» προειδοποιεί ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ
Εμπορικά πλοία καθηλωμένα στα Στενά του Ορμούζ 15
CNN: Διπλωματική έξοδο των ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν ζητά ο κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ
Ο πόλεμος έχει φτάσει σε σημείο όπου πολλοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συμφωνούν με τον στρατηγό Κέιν ότι «η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της»
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν
Newsit logo
Newsit logo