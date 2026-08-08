CNN: Διπλωματική έξοδο των ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν ζητά ο κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ

Έχει συζητήσει τις ανησυχίες του για τις στρατιωτικές επιλογές κλιμάκωσης και την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής εξόδου με κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος, Τζέι Βανς.

Ο στρατηγός Κέιν δεν είναι ο μόνος που πιστεύει ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

«Ο Κέιν αναζητά μία διέξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος οι οποίες μίλησαν στο αμερικανικό CNN, ο στρατηγός Dan Kaine θεωρεί ότι οι στρατιωτικές επιλογές κλιμάκωσης ενδέχεται να έχουν αρνητικά αποτελέσματα και ότι η αεροπορική ισχύς από μόνη της δύσκολα θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Πρόεδρος Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει εκφράσει σε ανώτερους συμβούλους του Προέδρου των ΗΠΑ την ανάγκη να βρεθεί μία διέξοδος από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ανησυχία για την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν , προτείνοντας διπλωματική διέξοδο, εκφράζει ο στρατηγός Νταν Κέιν, βασικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ .

Έξι μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, που χαρακτηρίζεται από τη δέσμευση του Προέδρου να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, η θέση του ανώτατου στρατηγού των ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει εύκολη στρατιωτική λύση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ωστόσο, ο Κέιν και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου θεωρούν αυτό το αποτέλεσμα απίθανο και προσπαθούν να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις εντός των πλαισίων που έχει θέσει ο Πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει σταθερά δείξει απροθυμία να στείλει χερσαία στρατεύματα στο Ιράν, εκτιμώντας ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί μπορούν να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε συμφωνία με τους δικούς του όρους.

Όπως δήλωσε μία από τις πηγές, «είναι απλώς ο τρόπος του να προστατεύει τον στρατό», αναφερόμενη στις συζητήσεις του Κέιν με ανώτατους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο ανώτατος στρατιωτικός των ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με αυτούς τους συμβούλους, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και τη διαμόρφωση κοινής γραμμής πριν από τις συναντήσεις με τον πρόεδρο. Κύριο ζητούμενο είναι να καταστεί σαφές ότι οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές, ακόμα και όσες δεν περιλαμβάνουν χερσαίες επιχειρήσεις, έχουν σοβαρούς περιορισμούς και κινδύνους.

«Ο στρατηγός Κέιν εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ»

Σε απάντηση σε αίτημα του CNN για σχόλιο, ο εκπρόσωπος του Κέιν, Τζόζεφ Χόλστεντ, δήλωσε:

«Δεν σχολιάζουμε τις εμπιστευτικές συζητήσεις του Προέδρου της Επιτροπής με τον Πρόεδρο, τον Υπουργό ή άλλους ανώτατους ηγέτες, ούτε και ανώνυμες, κατευθυνόμενες περιγραφές αυτών των συνομιλιών από άτομα που δεν ήταν παρόντα».

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Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επαίνεσε τη συμβολή του Κέιν στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, δηλώνοντας στο CNN:

«Ο στρατηγός Κέιν αποτελεί εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ και η τεράστια επιτυχία των επιχειρήσεων Epic Fury, Midnight Hammer και Absolute Resolve μιλά από μόνη της».

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε:«Ο στρατηγός παρέχει πάντα ακριβείς, αντικειμενικές πληροφορίες και πλήθος επιλογών στον ανώτατο διοικητή, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις με γνώμονα το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ».Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

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U.S. Central Command / Handout via REUTERS

Τα όρια της αεροπορικής ισχύος και οι ανησυχίες για κλιμάκωση

Ο πόλεμος έχει φτάσει σε σημείο όπου πολλοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, αξιολογώντας τη στρατιωτική πρακτική, τις εκτιμήσεις της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών και τη λογική, συμφωνούν με τη δημόσια τοποθέτηση του Κέιν: «Η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της».

Για τον λόγο αυτό, ο Κέιν και άλλοι αξιωματούχοι στάθηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στο τελευταίο σχέδιο για νέες, πιο επιθετικές επιθέσεις, εκφράζοντας ανησυχίες για τις συνέπειες περαιτέρω κλιμάκωσης, παρότι ο πρόεδρος φαινόταν αρχικά πρόθυμος να εγκρίνει μια «μαζική» επιχείρηση.

Σύμφωνα με πηγή, «οι μόνοι που υποστήριζαν την επιχείρηση ήταν στοιχεία της CENTCOM», ενώ το Ισραήλ επίσης υποστήριξε ευρύτερα την κλιμάκωση.

Τελικά, ο Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει το σχέδιο μετά από συνομιλίες με συμμάχους στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους για αντίποινα από το Ιράν, ειδικά κατά της ενεργειακής τους υποδομής. Πάντως, το ενδεχόμενο επιθέσεων παραμένει στο τραπέζι για το μέλλον.

Επιπλέον, οι μειωμένες αποθήκες αμερικανικών πυρομαχικών αποτέλεσαν έναν ακόμη παράγοντα ανησυχίας, καθώς αξιωματούχοι του Κόλπου μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την ανησυχία τους για το κατά πόσο η έλλειψη εξελιγμένων αμυντικών συστημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει την άμυνά τους σε περίπτωση ιρανικών επιθέσεων.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να πλήξει την ενεργειακή υποδομή του Ιράν, όμως, σύμφωνα με πηγές, αυτή η τακτική δύσκολα θα αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει και σχεδόν σίγουρα θα προκαλέσει αντίποινα σε εγκαταστάσεις των χωρών του Κόλπου. Επιπλέον, τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να αποξενώσουν τον ιρανικό πληθυσμό, αντί να στρέψουν τη δυσαρέσκεια προς το καθεστώς.

Ο Τραμπ έχει εξετάσει και το ενδεχόμενο βομβαρδισμού γεφυρών, ωστόσο, όπως σημειώνει δεύτερη πηγή, αυτό δύσκολα θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα.«Δεν υπάρχουν πολλά ακόμη να πλήξουμε, αφού είναι σαν να κυνηγάς φαντάσματα με τα drone και τους πυραύλους. Ο βομβαρδισμός εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας θα είχε μεγαλύτερο δημόσιο αντίκτυπο».

Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν / U.S. Central Command / Handout via REUTERS

Η διαχείριση της σχέσης Κέιν – Τραμπ και τα αποθέματα όπλων

Παρά τις ανησυχίες του, ο Κέιν φροντίζει να διατηρεί καλή σχέση με τον Τραμπ και να παρουσιάζει προσεκτικά τους κινδύνους των στρατιωτικών επιλογών όταν μιλά απευθείας στον Πρόεδρο.

Έχει εργαστεί συστηματικά για να έχει την προσοχή του προέδρου, επιδιώκοντας ακόμη και γραφείο στον Λευκό Οίκο ώστε να τον ενημερώνει τακτικά και να διαθέτει ασφαλή χώρο εργασίας.

Ο Κέιν, όπως σημειώνουν δύο πηγές, έκανε το καθήκον του όταν επισήμανε πρόσφατα τους κινδύνους της κλιμάκωσης – συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης πυρομαχικών – σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Ωστόσο, στην ίδια συζήτηση, ο Κέιν ξεκαθάρισε στον πρόεδρο ότι εάν αποφασίσει να προχωρήσει, «μπορούμε να τους καταστρέψουμε ολοκληρωτικά», σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη συζήτηση.

Ιδιωτικά, πάντως, ο Κέιν είναι πιο άμεσος, αναγνωρίζοντας τα όρια της αεροπορικής ισχύος και επαναλαμβάνοντας ότι οι βομβαρδισμοί δύσκολα θα επιτύχουν τους στόχους του Τραμπ σε αυτό το στάδιο του πολέμου.

Ορισμένοι θεωρούν ότι ο Κέιν δεν είναι αρκετά επιθετικός απέναντι στον Τραμπ.«Σίγουρα συγκρατείται», ανέφερε πηγή που γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις τους.

Πρόσφατα, ο Κέιν έχει γίνει πιο φωνακλάς για τις δευτερογενείς επιπτώσεις της κλιμάκωσης, όπως η έλλειψη πυρομαχικών, όπως έχει επισημάνει σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις με τον Τραμπ.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι ο στρατός μπορεί να επιφέρει τεράστιες ζημιές στο Ιράν, αν δοθεί τέτοια εντολή.

Ο Κέιν προσπαθεί να ισορροπήσει, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον ρόλο του ως κορυφαίου στρατηγού και στις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα, ακόμη και όταν ο Τραμπ έχει πολιτικοποιήσει τους θεσμούς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Προειδοποιήσεις πριν τον πόλεμο και οι νέες στρατηγικές

Πριν την έναρξη του πολέμου, ο Κέιν και άλλοι στρατιωτικοί είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια μακρόχρονη εκστρατεία θα επηρέαζε τα αποθέματα όπλων, ειδικά εκείνα που στηρίζουν το Ισραήλ και την Ουκρανία.

Τώρα, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα αποθέματα είναι «επικίνδυνα χαμηλά», γεγονός που προκαλεί την ενόχληση του Τραμπ, καθώς επηρεάζει τη διαπραγματευτική του ισχύ με το Ιράν.

Το ζήτημα της έλλειψης πυρομαχικών έχει οδηγήσει το Πεντάγωνο και τη CENTCOM να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους. Ανώτατος αξιωματούχος της CENTCOM έστειλε πρόσφατα email αναζητώντας νέες, δημιουργικές και ανορθόδοξες ιδέες για να πιέσουν και να τιμωρήσουν το Ιράν.

Η αναζήτηση νέων προσεγγίσεων έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου αποτελεί, σύμφωνα με πηγές, έμμεση παραδοχή ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά.

«Είναι δύσκολο να αναζητάς εναλλακτικές στη μέση του πολέμου αντί να το κάνεις πριν ξεκινήσει», δήλωσε πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις στρατηγικού σχεδιασμού.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Αρχηγών Επιτελείων, ο Κέιν είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση στρατιωτικών επιλογών για πλήγματα στο Ιράν. Ακόμη και πριν τον πόλεμο, είχε επισημάνει τους κινδύνους μιας μεγάλης επιχείρησης, αναφερόμενος στην κλίμακα, την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο απωλειών για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ είχε επικαλεστεί δημόσια τον Κέιν, υποστηρίζοντας ότι ο κορυφαίος στρατιωτικός του σύμβουλος θεωρούσε πως η σύγκρουση με το Ιράν «θα είναι κάτι που θα κερδηθεί εύκολα».

Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει το εξάμηνο, επανέρχεται η κριτική για τον τρόπο που ο Κέιν ασκεί τα καθήκοντά του και εγείρονται ερωτήματα για την εμπειρία του στη διαχείριση παρατεταμένων συγκρούσεων.

«Δεν τα βγάζει πέρα σε αυτή την περίπτωση», σημειώνει πηγή με γνώση του τρόπου που ο Κέιν διαχειρίζεται την κρίση και τη σχέση του με τον Τραμπ.

Ωστόσο, ο Κέιν δεν αποτελεί εξαίρεση. Πολλοί στην κυβέρνηση και αναλυτές συμφωνούν ότι ο μόνος τρόπος για αποφασιστική νίκη κατά του Ιράν θα ήταν μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση, με πιθανό κόστος χιλιάδες αμερικανικές ζωές. Αν και τέτοια σχέδια υπάρχουν, κανείς στην κυβέρνηση δεν υποστηρίζει τόσο δραστική δράση αυτή τη στιγμή.

Έτσι, καθώς ο Κέιν και άλλοι συνεχίζουν να υπενθυμίζουν στον Τραμπ ότι πιο ήπιες στρατιωτικές ενέργειες μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα, η προσοχή στρέφεται στην εξεύρεση μιας «συμβολικής» νίκης που θα μπορεί να παρουσιάσει στον αμερικανικό λαό, χωρίς να αποκλείεται ένα διπλωματικό άνοιγμα, ξεκινώντας από μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.