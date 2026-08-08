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«Εμφύλιος» στο Κόσοβο: Επίθεση με αυγά στον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι – «Ρινγκ» η Βουλή

Η εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουνίου στο Κόσοβο απέτυχε να βγάλει τη χώρα από την ακυβερνησία που διαρκεί ήδη 16 μήνες
Η βουλευτής Time Kadriaj πετάει αυγό στον πρωθυπουργό Albin Kurti στην αίθουσα της Βουλής του Κοσόβου
Η βουλευτής Time Kadriaj πετάει αυγό στον πρωθυπουργό Albin Kurti στην αίθουσα της Βουλής του Κοσόβου / REUTERS / Φωτογραφία Valdrin Xhemaj
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Σκηνές έντασης στο κοινοβούλιο στο Κόσοβο! Βουλευτές της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν με αυγά στον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τη συγκρότηση του σώματος.

Η βουλευτής της αντιπολίτευσης, Τίμε Καντριτζάι πέταξε ένα αυγό στον πρωθυπουργό του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, κατά τη διάρκεια ολομέλειας για την εκλογή του νέου προέδρου του κοινοβουλίου, στην Πρίστινα το Σάββατο (08.08.2026).

Η Time Kadriaj, από το κόμμα «Συμμαχία» (Aleanca), αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν ο Albin Kurti δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, προτού προτείνει υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Βουλής.

Η Καντριτζάι έβγαλε αυγά από την τσάντα της και τα εκτόξευσε προς τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, φωνάζοντας «Ντροπή, ντροπή», προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

Το επεισόδιο συνέβη στη μέση μίας κρίσιμης κοινοβουλευτικής διαδικασίας που ακολούθησε τις πρόωρες κάλπες της 7ης Ιουνίου.

Η εκλογική αναμέτρηση πριν από δύο μήνες απέτυχε να δώσει μία οριστική λύση στο πολιτικό τέλμα, αφήνοντας τη χώρα εγκλωβισμένη σε ένα κλίμα ακυβερνησίας που διαρκεί ήδη 16 μήνες.

Αν και το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Albin Kurti κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα, η έλλειψη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας καθιστά την κυβερνητική σταθερότητα εξαιρετικά μετέωρη και διατηρεί το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη.

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