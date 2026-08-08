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Ακραία πρόκληση Φιντάν παραμονές του Αττίλα ΙΙ: «Τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο διασφαλίζουν τη σταθερότητα»

«Η ειρήνη στην Κύπρο οφείλεται σε έναν και μόνο λόγο: την παρουσία τουρκικών στρατιωτών στο νησί» λέει ο Φιντάν
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Hakan Fidan
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Hakan Fidan / REUTERS / Φωτογραφία Ibraheem Abu Mustafa
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Στη γραμμή της σκληρής ρητορικής της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο, ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος, Χακάν Φιντάν. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εξυμνεί την παρουσία των κατοχικών δυνάμεων, παραμονές της 52ης επετείου από τον Αττίλα ΙΙ (14 – 16 Αυγούστου 1974).

Ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του στο πρακτορείο «Anadolu», χαρακτηρίζει τα στρατεύματα που κατέχουν το 38% του εδάφους της Κύπρου ως «εγγυητή της σταθερότητας» της Μεγαλονήσου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εμμένει, επίσης, στο αφήγημα των δύο κρατών ως τη μόνη ρεαλιστική λύση.

«Για εμάς, η λύση συνίσταται ουσιαστικά στην εφαρμογή μίας λύσης δύο κρατών, αυτή είναι η ιδανική λύση. Αυτή είναι η θέση μας», τόνισε ο Φιντάν.

Η κυρίαρχη, ισότιμη και ανεξάρτητη στάση των Τουρκοκυπρίων είναι σημαντική.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, όπως το ότι δύο συν δύο ισούται με τέσσερα.

Υποστηρίζουμε κάθε διάλογο στον οποίο συμμετέχουν οι Τουρκοκύπριοι.

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μόνιμες λύσεις για να αποκομίσουμε ορισμένα οφέλη.

Δεν αναγνωρίζουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Αν δεν αναγνωρίσετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω την κρατική σας υπόσταση. Δεν είστε το κράτος που ιδρύθηκε το 1960.

«Εδώ και 50 χρόνια, το status quo παραμένει το ίδιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί οφείλονται σε έναν και μόνο λόγο: την παρουσία τουρκικών στρατιωτών», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν.

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