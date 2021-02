Απάλευτος: Συνελήφθη δύο φορές μέσα 9 ώρες για το ίδιο αδίκημα – Οδηγούσε μεθυσμένος (pic)

Ένας άντρας στις ΗΠΑ κατάφερε μέσα σε διάστημα 9 ωρών να συλληφθεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα. Και ποιο ήταν αυτό; Ο 38χρονος Travis Baker από την Βιρτζίνια οδηγούσε μεθυσμένος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, στον 38χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στις 7:15 το πρωί της επομένης. Μιάμιση ώρα αργότερα όμως, ο Travis Baker τράκαρε το φορτηγάκι του σε ένα δέντρο, οδηγώντας ξανά μεθυσμένος. Μάλιστα, ο αστυνομικός που τον βρήκε δήλωσε πως ο άντρας έχανε τα λόγια του.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του και μια ουσία, η οποία δεν κατονομάζεται.

Στον 38χρονο Travis Baker απαγγέλθηκαν ξανά οι ίδιες 3 κατηγορίες, μόνο που αυτή τη φορά θα παραμείνει προφυλακισμένος ως τη δίκη του…

Virginia man arrested twice for DUI in less than nine hours https://t.co/Uz274ELOU0 pic.twitter.com/LgtBhGD7Za