Ρωσία: Αποκαλυπτικές εικόνες στο Ριαζάν από φωτιά σε διυλιστήριο που χτύπησαν ουκρανικά drones

Σοκ και δέος προκαλούν βίντεο και εικόνες από την πόλη Ριαζάν στην κεντρική Ρωσία, η οποία «πνίγηκε» από πυκνό μαύρο καπνό που προκάλεσε τεράστια φωτιά στο διυλιστήριο της περιοχής, λόγω επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Τα καταστροφικά πλήγματα στην Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα (15.05.2026) από την πλευρά του ο διοικητής των ουκρανικών drones, ενώ σημειώνεται πως το Ριαζάν βρίσκεται περίπου σε απόσταση 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μόσχας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι διοικητής των δυνάμεων ουκρανικών drones είπε επίσης ότι τα στρατεύματα του έπληξαν κατά την διάρκεια της νύχτας 23 στρατιωτικούς στόχους και εγκαταστάσεις στην Ρωσία όπως επίσης και στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Three people were killed and another 12 injured in a drone attack on Ryazan, the regional governor says



Two residential buildings were damaged. Ironically, one of them was the “Tricolor” residential complex.



And, of course, the oil refinery didn’t escape the strikes either —… pic.twitter.com/fWS0IFxtIJ — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2026

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού επιβεβαίωσε το πλήγμα στο διυλιστήριο, αναφέροντας ότι μια μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Massive fire on the territory of the Ryazan oil refinery in western Russia following Ukrainian drone attack a few hours ago.



The Ryazan refinery, one of the largest in Russia, is located over 460km from the border with Ukraine. It was already targeted by Ukrainian strikes… pic.twitter.com/Tt2ZPBAQFG — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) May 15, 2026

Στην ανακοίνωση του προστίθεται ότι επίσης επλήγησαν μια μικρή πυραυλάκατος και ένα ναρκαλιευτικό στην ναυτική βάση Κασπίσκ στην Κασπία Θάλασσα.