Ρωσία: Αποκαλυπτικές εικόνες στο Ριαζάν από φωτιά σε διυλιστήριο που χτύπησαν ουκρανικά drones

Πυκνός μαύρος καπνός τυλίγει την πόλη Ριαζάν μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Σοκ και δέος προκαλούν βίντεο και εικόνες από την πόλη Ριαζάν στην κεντρική Ρωσία, η οποία «πνίγηκε» από πυκνό μαύρο καπνό που προκάλεσε τεράστια φωτιά στο διυλιστήριο της περιοχής, λόγω επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Τα καταστροφικά πλήγματα στην Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα (15.05.2026) από την πλευρά του ο διοικητής των ουκρανικών drones, ενώ σημειώνεται πως το Ριαζάν βρίσκεται περίπου σε απόσταση 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι  διοικητής των δυνάμεων ουκρανικών drones είπε επίσης ότι τα στρατεύματα του έπληξαν κατά την διάρκεια της νύχτας 23 στρατιωτικούς στόχους και εγκαταστάσεις στην Ρωσία όπως επίσης και στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

 

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού επιβεβαίωσε το πλήγμα στο διυλιστήριο, αναφέροντας ότι μια μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του.

 

Στην ανακοίνωση του προστίθεται ότι επίσης επλήγησαν μια μικρή πυραυλάκατος και ένα ναρκαλιευτικό στην ναυτική βάση Κασπίσκ στην Κασπία Θάλασσα.

