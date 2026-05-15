Πέδρο Σάντσεθ: «Η απουσία της Ισπανίας στη Eurovision, μας τοποθετεί στη σωστή πλευρά της Iστορίας»

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, έχει περιέλθει σε κρίση λόγω της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα σε απάντηση της επίθεσης από τη Χαμάς
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks during a joint press conference with World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus at Moncloa Palace, in Madrid, Spain, May 12, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
Συνεχίζει ο Πέδρο Σάντσεθ να υπερασπίζεται με πάθος τη θέση της Ισπανίας απέναντι στον διαγωνισμό της Eurovision και τη συμμετοχή του Ισραήλ. Για πρώτη φορά η Ισπανία δεν συμμετέχει και δεν μεταδίδει τον μουσικό διαγωνισμό.

Ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε σήμερα την «συνεπή» απόφαση της Ισπανίας να μην συμμετάσχει στη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να δηλώνει ότι είναι «πεπεισμένος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

«Φέτος, επομένως, θα είναι διαφορετικά. Ναι, δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», δήλωσε ο Σάντσεθ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, που παραδοσιακά αποτελούσε γιορτή της ποπ μουσικής, έχει περιέλθει σε κρίση λόγω της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα σε απάντηση της επίθεσης από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Η φετινή 70η Eurovision διεξάγεται στη Βιέννη. Την περασμένη Τρίτη (12.05.2026), η αυλαία του 1ου Ημιτελικού του Διαγωνισμού έγινε υπό τη σκιά διαδηλώσεων με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Ενδεικτικό του κλίματος, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών – Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας και Σλοβενίας – μποϊκοτάρουν, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, τη φετινή διοργάνωση, που γίνεται έτσι ο διαγωνισμός με τις λιγότερες συμμετοχές (35) από το 2003.

