Charles de Gaulle: Στην Αραβική Θάλασσα το γαλλικό αεροπλανοφόρο με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ

Στην Αραβική Θάλασσα βρίσκεται από σήμερα (15.05.2026) το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, την στιγμή που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει τεταμένη.

Η Γαλλία σχεδιάζει την έναρξη μιας «ουδέτερης» αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετέχει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ, προχώρησε προς την Αραβική Θάλασσα και βρίσκεται στην περιοχή, αλλά δεν είναι στα Στενά του Ορμούζ», είπε η Ριφό σε συνέντευξή της στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

«Εξ αρχής, η θέση της Γαλλίας ήταν να προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της ελευθερίας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας στα Στενά, αλλά με τρόπο που δεν είναι καθόλου επιθετικός, αλλά εντελώς αμυντικός και σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ στις 6 Μαΐου 2026 πριν κάνει μια στάση αρκετών ημερών στο Τζιμπουτί, όπου η Γαλλία διατηρεί ναυτική βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία του Charles de Gaulle στην περιοχή του Κόλπου «μας δίνει τα μέσα να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να επηρεάσουμε την περιφερειακή και παγκόσμια διπλωματία», σημείωσε η υφυπουργός.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζουν την πρωτοβουλία τους για την ίδρυση διεθνούς συμμαχίας που θα αναλάβει δράση για να εγγυηθεί την ασφάλεια του στενού αφού πρώτα υπάρξει διευθέτηση του πολέμου.