Συναγερμός στο Κονγκό: Νέα επιδημία Έμπολα με 65 νεκρούς

Ο οργανισμός υγείας της Αφρικής κήρυξε ξέσπασμα Έμπολα στην ανατολική επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Έχουν αναφερθεί περίπου 246 κρούσματα και 65 θάνατοι από το ιό Έμπολα, κυρίως στις πόλεις εξόρυξης χρυσού στο Κονγκό -Μονγκουάλου και Ρουαμπάρα- σύμφωνα με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC).

Σε ανακοίνωσή τους την Παρασκευή (15.05.2026) προστέθηκε ότι συγκαλούν συνάντηση με τη ΛΔ Κονγκό, τη γειτονική Ουγκάντα ​​και το Νότιο Σουδάν, και άλλους διεθνείς εταίρους για να συζητήσουν τις προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών αντιμετώπισης και της διασυνοριακής επιτήρησης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού υγείας, Δρ. Ζαν Κασέγια, πρόσθεσε ότι η «σημαντική μετακίνηση πληθυσμού» μεταξύ των πληγεισών περιοχών και των γειτονικών χωρών σημαίνει επίσης ότι ο περιφερειακός συντονισμός είναι απαραίτητος.

Ο Έμπολα ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1976 στη σημερινή ΛΔ Κονγκό και πιστεύεται ότι μεταδόθηκε από νυχτερίδες. Αυτή είναι η 17η έξαρση της θανατηφόρας ιογενούς ασθένειας στη χώρα.

Μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά και μέσω τραυματισμένου δέρματος, προκαλώντας σοβαρή αιμορραγία και οργανική ανεπάρκεια.

Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκό πόνο, κόπωση, πονοκέφαλο και πονόλαιμο, και ακολουθούνται από έμετο, διάρροια, εξάνθημα και αιμορραγία.

Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία για τον Έμπολα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το μέσο ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 50%.