Κατάδυση θανάτου για 5 Ιταλούς στις Μαλδίβες: Φοιτήτρια σώθηκε επειδή δεν βούτηξε μαζί τους σε βάθος 50 μέτρων

Σοκ και θρήνος στην Ιταλία από την τραγωδία στις Μαλδίβες, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιων σπηλαίων στην ατόλη Βααβού την Πέμπτη (14.05.2026), χωρίς κανείς τους να καταφέρει να επιστρέψει στην επιφάνεια. Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως ένα έκτο άτομο, σώθηκε από βέβαιο θάνατο, καθώς ενώ ήταν μαζί τους στο σκάφος αποφάσισε να μην κάνει κατάδυση.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας είναι: η 51χρονη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 22χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο και ο δύτης- εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η ομάδα πραγματοποίησε κατάδυση σε βάθος περίπου 50 μέτρων, με στόχο να προσεγγίσει μια υποθαλάσσια σπηλιά μήκους περίπου 260 μέτρων. Όλοι θεωρούνταν ιδιαίτερα έμπειροι δύτες και τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες ανησυχίες προκλήθηκαν όταν σταμάτησαν να εμφανίζονται φυσαλίδες στην επιφάνεια του νερού. Τότε τα μέλη της αποστολής που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος Duke of York ειδοποίησαν τις αρχές, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (14.05.2026).

Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν καταφέρει να ανασύρουν μόνο μία σορό, ενώ η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της μορφολογίας των υποθαλάσσιων σπηλαίων.

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Φοιτήτρια που ήταν μαζί τους στο σκάφος γλίτωσε γιατί τελευταία στιγμή δεν έπεσε στο νερό

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως ένα έκτο άτομο σώθηκε από βέβαιο θάνατο, καθώς τελικά δεν πήρε μέρος στην μοιραία κατάδυση. Η νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας παρέμεινε στο γιοτ Duke of York, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί γιατί αποφάσισε να μην μπει στο νερό.

Η ίδια επιστρέφει πλέον στην Ιταλία και στην οικογένειά της, ενώ οι πέντε φίλοι της θεωρούνται νεκροί.

Η εισαγγελία της Ρώμης θα πραγματοποιήσει έρευνα για τον θάνατο πέντε Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες

Η εισαγγελία της Ρώμης πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τον θάνατο πέντε Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες νήσους. Οι εισαγγελείς της Αιώνιας Πόλης αναμένουν τα λεπτομερή στοιχεία που πρόκειται να αποστείλουν οι ιταλικές προξενικές αρχές και στην συνέχεια θα αποφασίσουν προς ποια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνά τους.

Στο μεταξύ, στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης των πτωμάτων παίρνουν μέρος και βατραχάνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, που έφτασαν σήμερα στις Μαλδίβες.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή των προσπαθειών. Μέσα στην ημέρα πρόκειται πιθανόν να πραγματοποιηθεί κατάδυση, με στόχο τον ακριβή εντοπισμό της εισόδου του σπηλαίου, στο οποίο φέρονται να έχασαν την ζωή τους οι πέντε Ιταλοί. Πρόκειται για το ίδιο σπήλαιο από το οποίο χθες (14.05.2026), έγινε δυνατό να ανασυρθεί το πτώμα της Ιταλίδας καθηγήτριας Οικολογίας του πανεπιστημίου της Γένοβας Μόνικα Μοντεφαλκόνε.

Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε προβλήματα που μπορεί να παρουσίασαν οι φιάλες οξυγόνου ή στο ότι οι πέντε δύτες, μέσα σε ένα σπήλαιο που βρίσκεται σε εξήντα μέτρα βάθος, μπορεί να έχασαν ξαφνικά τον προσανατολισμό τους.

Τα 5 θύματα

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες το θάνατο πέντε ιταλών υπηκόων.

Τα θύματα είναι μια καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της και δύο νεαροί ερευνητές, ένας λέκτορας κι ένας φοιτητής ο οποίος είχε πάρει πρόσφατα πτυχίο στη θαλάσσια βιολογία, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο της Γένοβας, στο οποίο σπούδαζαν ή εργάζονταν και οι τέσσερις. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής τους στις καταδύσεις.

«Η ακτοφυλακή και οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν απομακρυσμένες θαλάσσιες ζώνες γύρω από το σημείο όπου εξαφανίσθηκαν οι δύτες το απόγευμα της Πέμπτης», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμίν, ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων.

Οι πέντε πραγματοποιούσαν κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο στην ατόλη Βάαβου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 λεπτών με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ.

Το αρχιπέλαγος είναι ένας προορισμός για διακοπές πολυτελείας με τις παραλίες του με λευκή άμμο και τα απομονωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματά του, πολύ δημοφιλής στους λάτρεις των καταδύσεων.

Αποτελείται από 1.192 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησιά διασκορπισμένα σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του ισημερινού, στον Ινδικό Ωκεανό.

Παρά τις κακές μετεωρολογικές συνθήκες, οι έρευνες συνεχίσθηκαν σε όλη τη διάρκεια της περασμένης νύκτας, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η ταυτότητα του δύτη, το πτώμα του οποίου έχει βρεθεί, δεν δημοσιοποιήθηκε.

Η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανακοίνωσε ότι το πρώτο πτώμα βρέθηκε σε σπήλαιο σε βάθος 60 μέτρων.

«Πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άλλοι δύτες βρίσκονται επίσης στο εσωτερικό του ίδιου σπηλαίου», πρόσθεσε.

Ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις σε βάθος έως 30 μέτρων, όμως είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η θάλασσα ήταν ταραγμένη χθες στην ατόλη Βάαβου και είχε εκδοθεί σχετική προειδοποίηση για τα επιβατικά πλοία και τους ψαράδες.

Οι Ιταλοί βρίσκονταν σ’ ένα σκάφος καταδύσεων και σήμανε συναγερμός όταν δεν επέστρεψαν την προγραμματισμένη ώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πώς συνέβη η τραγωδία – Τα τρία σενάρια

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν ήδη έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας κάνουν λόγο για:

Τις κακές καιρικές συνθήκες και τα ξαφνικά θαλάσσια ρεύματα.

Πιθανά προβλήματα με το μείγμα οξυγόνου στις δεξαμενές / φιάλες.

Ξαφνική απώλεια προσανατολισμού των δυτών μέσα στο βαθύ σπήλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις στην περιοχή σε βάθος έως 30 μέτρων, είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες συνηθίζουν να κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος.