Καλά κρατεί η βεντέτα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το twitter. Πριν από λίγο με ένα tweet ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε στην κίνηση του twitter να «κρύψει» ανάρτησή του με την οποία θεωρήθηκε ότι αποθεώνει την βία όσον αφορά στα γεγονότα στην Μινεάπολη.

Ο Τραμπ στο νέο tweet – απάντηση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το twitter δεν κάνει τίποτε άλλο από το να διασπείρει ψέμματα και να κάνει προπαγάνδα εκ μέρους της Κίνας ή του ακραίου αριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, όπως τους αποκαλεί. Λέει ακόμα ότι έχουν στοχοποιήσει του Ρεπουμπλικάνους, τους Συντηρητικούς και τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και απειλεί εκ νέου.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!