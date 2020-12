Απαντήσεις Μπουρλά για το εμβόλιο της Pfizer: «Έτσι θα διασφαλίσουμε την ομαλή διανομή του»

Τα εμβόλια του κορονοϊού έχουν μπει στη ζωή μας με τον επικεφαλής της Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά να δίνει μια σειρά από απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο διανομής αυτού που παρήγαγε η Pfizer/BioNTech.

Ο Ελληνας CEO της Pfizer μέσω μια επιστολής εξηγεί ότι οι μέθοδοι διανομής που χρησιμοποιούν είναι αξιόπιστοι και ότι η εταιρία πρωτοπορεί στις λύσεις για τις απαιτήσεις διανομής και αποθήκευσης.

«Κάθε μέρα, με ρωτούν πώς η Pfizer και οι συνεργάτες μας στην BioNTech θα διανείμουν το εμβόλιο κατά της Covid-19, τώρα που οι ρυθμιστικές αρχές δίνουν άδεια για την κυκλοφορία του σε διάφορες χώρες», τονίζει ο Άλμπερ Μπουρλά λέγοντας παράλληλα ότι λύνει τις απορίες που αφορούν όλα τα στάδια της αλυσίδας διανομής αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η εταιρία. «Η ερώτηση είναι πάντα η ίδια: Πώς θα διασφαλίσουν η Pfizer και η BioNTech την ομαλή διανομή του εμβολίου μας;»

«Πάνω από 70 εκατομμύρια περιπτώσεις COVID-19 έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και αυτός ο αριθμός αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Με την πανδημία να μαίνεται ακόμα, το εμβόλιο έχει μεγάλη ζήτησηι, κατόπιν έγκρισης ή έγκρισης, θα χρησιμοποιηθεί γρήγορα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του ιού. Αναγνωρίζοντας αυτόν τον επείγοντα χαρακτήρα, σχεδιάζουμε για διανομή για μήνες και συνεχίζουμε να δουλεύουμε όλο το 24ωρο, ώστε να μπορούμε να φέρουμε το εμβόλιο στον κόσμο όσο πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και δίκαια γίνεται» αναφέρει ο Αλμπερτ Μπουρλά δίνοντας μια σειρά από απαντήσεις σε ορισμένα πολύ σημαντικά ερωτήματα.

