Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Σουηδίας και της Φινλανδίας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να “παγώσει” την ένταξη τους στο ΝΑΤΟ.

«Η Τουρκία έχει δώσει υπό όρους έγκριση στις υποψηφιότητες ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο NATO και θα μπορούσε να σταματήσει τη διαδικασία εάν οι δύο χώρες δεν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά των τρομοκρατικών ομάδων», δήλωσε, αμέσως ο Ερντογάν αμέσως μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

«Βλέπουμε ότι η Σουηδία δεν τηρεί ιδιαίτερα τις υποσχέσεις της», είπε χαρακτηριστικά. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία επανέλαβε ανοιχτά και συχνά τις ανησυχίες της σχετικά με την επέκταση του NATO και ότι η Άγκυρα έχει αποφασιστική στάση για το θέμα.

«Ως Τουρκία, η στάση μας είναι ξεκάθαρη. Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι τους», τόνισε.

#Turkey's President #Erdogan threatened #Sweden and #Finland AGAIN in today's speech, saying that his gov't will freeze NATO membership process if these countries do not fulfill Turkish demands. pic.twitter.com/I24XW79Acr