Απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ: Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά

Απειλή για τοποθέτηση βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ με τις Αρχές να καλούν σε εκκένωση του κτιρίου με τους αστυνομικούς να ελέγχουν το κτίριο, το οποίο κρίθηκε «καθαρό».

Η αστυνομία έκανε έρευνα για απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ όμως δεν βρέθηκε τίποτα τίποτα, ωστόσο για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του κτιρίου.

Συγκεκριμένα τα γραφεία της Γερουσίας έλαβαν ειδοποίηση που ενημερώνει το προσωπικό να αποφύγει την έδρα, η οποία βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.

NEW: Alert sent to Senate staffers:



Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στην έδρα του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC).

Το προσωπικό καλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».

Τελικά μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για φάρσα.