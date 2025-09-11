Κόσμος

Απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ: Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά

Για προληπτικούς λόγους δόθηκε εντολή εκκένωσης των γραφείων
Usa police
REUTERS/Jonathan Ernst

Απειλή για τοποθέτηση βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ με τις Αρχές να καλούν σε εκκένωση του κτιρίου με τους αστυνομικούς να ελέγχουν το κτίριο, το οποίο κρίθηκε «καθαρό».

Η αστυνομία έκανε έρευνα για απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ όμως δεν βρέθηκε τίποτα τίποτα, ωστόσο για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του κτιρίου. 

Συγκεκριμένα τα γραφεία της Γερουσίας  έλαβαν ειδοποίηση που ενημερώνει το προσωπικό να αποφύγει την έδρα, η οποία βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στην έδρα του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC).

Το προσωπικό καλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».

Τελικά μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για φάρσα. 

Κόσμος
