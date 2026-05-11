Χανταϊός: Θετικοί στον ιό μία Γαλλίδα και ένας Αμερικανός, επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius – Με ύποπτα συμπτώματα ακόμα ένας

Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό έχοντας ήπια συμπτώματα, ενώ ένας ακόμη είναι ελαφρά θετικός, σύμφωνα με ανακοίνωση Αμερικανών αξιωματούχων υγείας. Ακόμα, το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ενημέρωσε ότι μία Γαλλίδα που επαναπατρίστηκε και είχε εμφανίσει συμπτώματα χανταϊού, είναι θετική στο ιό και η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού είναι πλέον 8, ενώ υπάρχουν ακόμα 2 ύποπτα.

Μια πτήση τσάρτερ μετέφερε 17 Αμερικανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου διαγνώστηκαν κρούσματα χανταϊού, αφού έπιασε λιμάνι στην Τενερίφη των Κανάριων Νησιών. Το αεροσκάφος που τους μεταφέρει θα προσγειωθεί στην Ομάχα της Νεμπράσκα.

«Ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης της Νεμπράσκα κατά την άφιξή του, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες θα οδηγηθούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση και παρακολούθηση. Ο επιβάτης που θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης βρέθηκε θετικός στον ιό», δήλωσε η Κέιλα Τόμας, εκπρόσωπος του Nebraska Medical Center.

Ο Αμερικανός επιβάτης υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας οι οποίοι επαναπατρίζονται αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR», πρόσθεσε το υπουργείο μέσω X. Οι δυο επιβάτες ταξιδεύουν «προληπτικά» σε «μονάδα βιολογικής απομόνωσης» του αεροσκάφους.

Αμέσως μετά την άφιξή τους θα υποβληθούν «σε κλινική αξιολόγηση» και καθένας θα λάβει την «φροντίδα και υποστήριξη ανάλογα με την κατάσταση» στην οποία βρίσκεται, συμπλήρωσε το υπουργείο Υγείας.

Μία Γαλλίδα θετική στον χανταϊό

Νωρίτερα, ένας από τους πέντε Γάλλους επιβάτες εμφάνισε συμπτώματα στην πτήση της επιστροφής του, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου, και όλοι τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση με σκοπό να υποβληθούν σε εξετάσεις. Μετά τις εξετάσεις το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι η γυναίκα επιβάτης είναι θετική στον χανταϊό. Τελευταία ενημέρωση λέει ότι η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί.

Η γυναίκα, η οποία εμφάνισε συμπτώματα κατά την επιστροφή της στη Γαλλία χθες, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο που ειδικεύεται σε μολυσματικές ασθένειες μετά από θετικό τεστ PCR, δήλωσε η υπουργός Υγείας Stéphanie Rist στο γαλλικό ραδιόφωνο Inter. «Η κατάστασή της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», είπε.

Οι άλλοι τέσσερις Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την υπουργό, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών.

Αυτό είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα hantavirus στη Γαλλία και το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα μέσα σε λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ένας από τους πολίτες τους είχε βρεθεί «ελαφρώς θετικός» στον ιό.

Στο Αττικό Νοσοκομείο ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5/2026) ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, με τις Αρχές να εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και εκείνος να μπάινει σε καραντίνα 45 ημερών.

Η μεταφορά του στο Αττικό Νοσοκομείο ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 03:30, έπειτα από ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ. Ο επαναπατρισμός του πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου είχαν μεταφερθεί και άλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Η διαδικασία αποβίβασης από το κρουαζιερόπλοιο και οι επόμενες κινήσεις

Το MV Hondius κατέπλευσε στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής, ενώ οι ισπανικές αρχές άρχισαν τη διαδικασία αποβίβασης των επιβατών ανάλογα με την εθνικότητά τους, μεταφέροντάς τους από το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι με μικρές λέμβους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η επιχείρηση εκκένωσης επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, με μοναδική εξαίρεση τα 30 μέλη του πληρώματος που παρέμειναν στο πλοίο.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να αφήσουν τις βαλίτσες τους εντός του πλοίου και ότι μπορούσαν να πάρουν μαζί τους μόνο μία μικρή χειραποσκευή με απολύτως απαραίτητα προσωπικά είδη, όπως το κινητό τους τηλέφωνο και το διαβατήριο.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Αυστραλίας θα ναυλώσουν αεροσκάφος προκειμένου να απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει εντοπιστεί εστία χανταϊού, οι πολίτες της χώρας που επιβαίνουν σε αυτό, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Οκτώ άνθρωποι, που πλέον δεν βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, έχουν ασθενήσει, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) την Παρασκευή, έξι από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από χανταϊό. Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει: ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα.

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν.

«Αυτό θα γίνει μέσω μιας υποστηριζόμενης από την αυστραλιανή κυβέρνηση πτήση και αναμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν σύντομα στην Αυστραλία», δήλωσε ο Γουάτ σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε οριστικοποιούνται οι προετοιμασίες για την καραντίνα» των επιβατών, πρόσθεσε.

Δεν είναι γνωστό αν κάποιοι από τους επιβάτες του MV Hondius που επιστρέφουν στην Αυστραλία έχουν αρρωστήσει ή εμφανίζουν συμπτώματα του χανταϊού.

Από την πλευρά της η υπεύθυνη Δημόσιας Υγείας της Νέας Ζηλανδίας Κορίνα Γκρέι ανέφερε σήμερα ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν μέτρα καραντίνας, εφόσον χρειαστεί.

Η Ισπανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ έχουν απομακρύνει πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει δέσει κοντά στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο από τα Κανάρια Νησιά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας έχει ανακοινώσει ότι οι δύο τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, μία από την Αυστραλία και μία από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου να παραμείνουν σε καραντίνα για 42 ημέρες, ενώ ειδικοί της υγείας έχουν καλέσει σε ηρεμία, τονίζοντας απευθυνόμενοι στην κοινή γνώμη που έχει ακόμη νωπά τα τραύματα της πανδημίας covid-19 ότι ο χανταϊός είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός και επικίνδυνος.

Ο ιός αυτός, που συνήθως μεταδίδεται από τα τρωκτικά αλλά μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής, εντοπίστηκε πρώτη φορά στις 2 Μαΐου στο Γιοχάνεσμπουργκ σε έναν Βρετανό που επέβαινε στο MV Hondius, ο οποίος αρρώστησε 21 ημέρες αφού ένας άλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου πέθανε.