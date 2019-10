Απίστευτες απειλές Τραμπ εναντίον Τουρκίας! «Θα την καταστρέψω ολοσχερώς»!

Διαβάζει κανείς τα δύο πιο πρόσφατα tweets που έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό του αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και πραγματικά απορεί αν ο λογαριασμός του έχει «χακαριστεί».

Διότι είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως ένας αμερικανός Πρόεδρος, ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να μιλά κατά αυτό τον τρόπο.

Αφενός… αποθεώνει τον εαυτό του, σε μια αποστροφή που πραγματικά… θυμίζει τρολ. Αφετέρου απειλεί ανοιχτά την Τουρκία πως θα την καταστρέψει ολοσχερώς, αν κάνει οτιδήποτε που κατά την «σπουδαία και απαράμιλλη σοφία του» (!) όπως χαρακτηριστικά λέει, θεωρηθεί εκτός ορίων.

Πρόκειται για δύο tweets που δεν θα προκαλούσε καμία έκπληξη αν τελικά γινόταν γνωστό πως είναι… fake. Κι όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, κάτι τέτοιο δεν μοιάζει να ισχύει.

«Όπως έχω πει ξεκάθαρα στο παρελθόν, και απλά για να το επαναλάβω, αν η Τουρκία κάνει οτιδήποτε το οποίο κατά την σπουδαία και απαράμιλλη σοφία μου, θεωρηθεί εκτός ορίων, θα καταστρέψω ολοσχερώς και θα εξαλείψω την οικονομία της Τουρκίας (το έκανα ξανά στο παρελθόν!).

Πρέπει μαζί με την Ευρώπη και άλλους να έχουν το νου τους στους αιχμαλώτους μαχητές του ISIS και τις οικογένειές τους. Οι ΗΠΑ έκαναν πολλά περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς, συμπεριλαμβανομένης και της αιχμαλωσίας του 100% του Ισλαμικού Κράτους. Είναι ώρα τώρα και για άλλους στην περιοχή, κάποιοι με μεγάλο πλούτο, να προστατεύσουν τα ίδια τους τα εδάφη. ΟΙ ΗΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ».

Δείτε τα

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

….the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019