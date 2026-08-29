Απίστευτες εικόνες στην Ελβετία: Χαλάζι σαν μπάλα του γκολφ τραυμάτισε 40 ανθρώπους στη Ζυρίχη, σπασμένα τζάμια και ζημιές σε σπίτια

Έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, προκλήθηκαν ζημιές σε στέγες σπιτιών και υποδομές, ακυρώθηκαν πτήσεις από το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, καθώς οι ριπές του ανέμου έφταναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Μεγάλο χαλάζι – μεγέθους έως και 6 εκατοστά – προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Ζυρίχη . Οδηγοί βρήκαν καταφύγιο κάτω από γέφυρες, ενώ πολίτες έτρεχαν να προφυλαχθούν σε κτίρια. Σαράντα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που κράτησε περίπου μισή ώρα. Τα βίντεο είναι σοκαριστικά.

Παιδιά στο Βίντερτουρ βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με ένα πρωτοφανές κύμα χαλαζόπτωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφηκαν τραύματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος.

Omg wie es in der Schweiz abgehangen ist

Furchtbar. Die armen Menschen pic.twitter.com/SJpMemNQsF — Anna (@diemitdemHund07) August 28, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χαλάζι και η πλειονότητα ήταν παιδιά. Αρκετοί χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Zware onweersbuien en #noodweer zorgden vanmorgen voor veel overlast en schade tgv zeer zware windstoten en grote schadelijke hagel (tot 8cm) In het bijzonder betrof het de regio Basel, Solothurn en Winterthur. 📹 Tobias von Monkiewitsch via @KeraunosObs pic.twitter.com/fZNhY6vxxk — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) August 28, 2026

Σχολικές αίθουσες και κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένα σχολεία χρειάστηκε να κληθούν διασώστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ιταλία, η χαλαζόπτωση είχε επίκεντρο την πεδιάδα του Πάδου, στην Κρεμόνα.

Ο περίφημος καθεδρικός ναός της Κρεμόνας – «η Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας» όπως τον αποκαλούν – που έχει μπει στη λίστα με το 10% των πιο όμορφων αξιοθέατων του κόσμου, υπέστη ζημιές. Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε και την περιοχή μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια με χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις.

#Maltempo #Lombardia, 500 interventi svolti da ieri, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in regione: maggiori criticità a Cremona (video), tetti divelti e piante abbattute per pioggia e vento forte. Soccorse 4 persone ferite, rimaste bloccate in un'auto in panne, ed evacuate… pic.twitter.com/PkoqaOQrJ2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 29, 2026

Ισχυρά τα φαινόμενα που κατεγράφησαν το απόγευμα και μεταξύ Πάντοβα και Βενετίας.