Κέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Γουίλιαμ για το Νεπάλ: «Οι σκέψεις μας με τις οικογένειες που περιμένουν νέα»

Δήλωση συμπαράστασης στα θύματα των φονικών πλημμύρων του Νεπάλ εξέδωσαν η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στα social media. Υπενθυμίζεται πως από τις πλημμύρες στο Νεπάλ έχουν χάσει, μέχρι στιγμής, τη ζωή τους 633 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 2.500 είναι οι αγνοούμενοι.

«Το μέγεθος της καταστροφής κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Κίνας είναι σοκαριστικό. Οι σκέψεις μας είναι κοντά σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτήν τη τρομερή καταστροφή» ανέφεραν αρχικά Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ, για να συνεχίσουν: «Οι σκέψεις μας είναι ιδιαίτερα με τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν μια αβάσταχτη αναμονή για νέα, καθώς και με τις κοινότητες που βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τόσο τεράστια απώλεια». «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες σε όλους εκείνους που εργάζονται υπό τόσο επικίνδυνες συνθήκες, για να διασώσουν ανθρώπους και να στηρίξουν τους πληγέντες».

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Αξίζει να αναφερθεί πως η δήλωση του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον ακολούθησε παρόμοιου μηνύματος συμπαράστασης και συλλυπητηρίων από τον βασιλιά Κάρολο.

The scale of the devastation along the Nepal-China border is shocking. We are thinking of everyone caught up in this terrible disaster.



Our thoughts are especially with the families facing an unbearable wait for news and with the communities confronting such immense loss.



We… — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 27, 2026

Στη δική του ανακοίνωση, ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε: «Η σύζυγός μου κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης για τις καταστροφικές πλημμύρες, που έπληξαν τα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Πολλοί στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν ισχυρούς και προσωπικούς δεσμούς με αυτό το μέρος του κόσμου. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν τόσο τραγικά τα αγαπημένα τους πρόσωπα και συμπονούμε βαθιά τις πολλές οικογένειες που περιμένουν με αγωνία νέα για φίλους και συγγενείς».

«Η καρδιά μας χτυπά επίσης για τις οικογένειες των αστυνομικών και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του γενναίου καθήκοντός τους στην υπηρεσία των άλλων, και εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όσους ανταποκρίθηκαν, με τόση ανιδιοτέλεια, συμμετέχοντας στις προσπάθειες διάσωσης», συνέχισε.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με όλους τους πληγέντες και, όπως πάντα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να βοηθήσει στη στήριξη όσων έχουν ανάγκη».