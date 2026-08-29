Μίλο Γιαννόπουλος, ο σκληρός πολέμιος της μετανάστευσης που βρίσκεται τώρα στα χέρια της ICE

Υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ, ICE, βρίσκεται ο Μίλο Γιαννόπουλος, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της αμερικανικής ακροδεξιάς, πρώην πολιτικό παιδί του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην στενός συνεργάτης του Κάνιε Γουέστ.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 41χρονος Βρετανός σχολιαστής Μίλο Γιαννόπουλος συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης της ICE. Τα στοιχεία της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται υπό κράτηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος της σύλληψής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι ο Μίλο Γιαννόπουλος – Η σύνδεση με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ

Ο γεννημένος στη Βρετανία Μίλο Γιαννόπουλος έγινε ευρύτερα γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από την έντονα προκλητική πολιτική του παρουσία και τη σύνδεσή του με την αμερικανική ακροδεξιά.

Υπήρξε συντάκτης του Breitbart News και για χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων λόγω δηλώσεων και δημόσιων συγκρούσεων που προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις. Αργότερα πέρασε ακόμη πιο ενεργά στον πολιτικό χώρο, μεταξύ άλλων ως άμισθος ασκούμενος στο γραφείο της Ρεπουμπλικανής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ενώ διαδραμάτισε ρόλο και στην πολιτική δραστηριότητα του Κάνιε Γουέστ.

Μάιλο Γιαννόπουλος / Department of Homeland Security/Handout via REUTERS

Η αντιπαράθεση γύρω από τον ίδιο κλιμακώθηκε το 2017, όταν πραγματοποίησε σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα την περιοδεία που ο ίδιος αποκαλούσε «Troll Academy Tour». Σε αρκετές περιπτώσεις ξέσπασαν συμπλοκές, καθώς φοιτητές διαμαρτύρονταν για τις εμφανίσεις του και τον κατηγορούσαν για ρητορική μίσους, ενώ άλλοι τον υποστήριζαν ως υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια περίοδο, το BuzzFeed είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για τις στενές σχέσεις του Γιαννόπουλος με άτομα που αυτοπροσδιορίζονταν ως λευκοί εθνικιστές.

Είχε επίσης εμπλακεί στην οργάνωση της πολυσυζητημένης συνάντησης του 2022 ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Κάνιε Γουέστ και τον λευκό εθνικιστή Νικ Φουέντες.

Ο Γιαννόπουλος έχει συνδεθεί στενά τα τελευταία χρόνια με τον Κάνιε Γουέστ, γνωστό πλέον ως Ye. Όπως αναφέρει το TMZ, είχε διατελέσει επικεφαλής του επιτελείου του ράπερ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ είχε επίσης αναλάβει τη θέση του διευθυντή πολιτικών επιχειρήσεων στην προεδρική καμπάνια YE24. Οι δύο άνδρες χώρισαν επαγγελματικά το 2024.

Η σύλληψή του στη Λουιζιάνα συνέπεσε μάλιστα με προγραμματισμένη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στη Νέα Ορλεάνη, στο Caesars Superdome, γεγονός που δημιούργησε εικασίες ότι ο Γιαννόπουλος μπορεί να βρισκόταν στην πολιτεία εξαιτίας της εμφάνισης του ράπερ. Μέχρι στιγμής, πάντως, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η ειρωνεία

Η κράτησή του από την ICE προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στα αμερικανικά social media, κυρίως λόγω της προηγούμενης σκληρής στάσης του στο μεταναστευτικό.

Ο Βρετανός σχολιαστής έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ αυστηρότερων πολιτικών απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση και των μαζικών απελάσεων. Το γεγονός ότι τώρα βρίσκεται ο ίδιος υπό κράτηση από την υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας δεν πέρασε απαρατήρητο.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ότι ο Γιαννόπουλος βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ούτε έχουν εξηγήσει εάν αντιμετωπίζει διαδικασία απέλασης.