Πεζεσκιάν σε Ιρανούς: «Αποδεχτείτε» τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τους Ιρανούς να αποδεχθούν» τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας, μετά την ανακοίνωση της σκλήρυνσης της στάσης των ΗΠΑ.

«Ορισμένοι λένε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν καμία επίπτωση. Στους ανθρώπους αυτούς δεν έχω τίποτε να απαντήσω», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.

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«Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να αποδεχθούν τις συνθήκες που επικρατούν σε καιρό πολέμου», είπε.

Ο θεωρούμενος μετριοπαθής πρόεδρος του Ιράν είχε παραδεχθεί την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη «με πολλές οικονομικές δυσκολίες», ακόμη και αν η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτύχουν «τίποτε» με τις οικονομικές πιέσεις.

Την Δευτέρα, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε νέο πακέτο «δευτερογενών» κυρώσεων οι οποίες δεν πλήττουν απευθείας του Ιράν, αλλά τους εμπορικούς του εταίρους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, να προκαλέσουν οικονομική ασφυξία στο Ιράν, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου έχει αποτελματωθεί.

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Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές «μειώθηκαν κατά 25% έως 30%», αποκάλυψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν και πρόσθεσε ότι η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί τελικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Το Ιράν, μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, , επιδοτεί εδώ και χρόνια την βενζίνη με ποσοστώσεις ανάλογα με την κατανάλωση, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα.

Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Τζαφάρ Γκαεμπανάχ δήλωσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, που επιβλήθηκε ως αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, έχει εμποδίσει την χώρα του να εισαγάγει επαρκείς ποσότητες βενζίνης ώστε να αντισταθμίσει την «ανεπαρκή» παραγωγή.

Μία από τις χώρες που στοχοποιούνται από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις και σημαντικός οικονομικός εταίρος της Τεχεράνης, η Κίνα, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι θα υπερασπιστεί «αποφασιστικά» τα συμφέροντά της και τη συνεργασία της με το Ιράν.

«Δεν είναι ακατόρθωτο να επαναφέρουμε τη διπλωματία στις ράγες. Αυτό εξαρτάται από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατανοήσουν ένα απλό γεγονός: ότι η πίεση δεν αποδίδει», δήλωσε από την πλευρά του χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.