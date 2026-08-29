Ο πάπας Λέων στους πιο καλοντυμένους τους 2026 – Nike και καπέλο των Chicago White Sox στις επιλογές του

Για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία, το περιοδικό Vanity Fair δημοσίευσε τη λίστα με τους 70 πιο καλοντυμένους ανθρώπους στον κόσμο για το 2026 και σε αυτή περιλαμβάνεται και ο Πάπας Λέων. Δίπλα στους αναμενόμενους πρωταγωνιστές, αστέρες του Χόλιγουντ και παγκόσμιους σταρ της ποπ, φιγουράρει εντελώς απρόσμενα ο Ποντίφικας.

Το περιοδικό εκθείασε τον 70χρονο ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας, τον Πάπα Λέοντα, επειδή απογείωσε το παπικό στυλ «σε ουράνια ύψη». Η πιο χαρακτηριστική του εμφάνιση ήταν σε ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής του Βατικανού, όπου σε ένα σύντομο πλάνο διακρίνεται να φορά κάτω από το χαρακτηριστικό λευκό παπικό ένδυμα, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Nike.

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Ο ανταποκριτής μόδας του Vanity Fair, José Criales-Unzueta, που συμμετείχε στη σύνταξη της λίστας, σημείωσε ότι η ομάδα εντυπωσιάστηκε από το «έμφυτο αμερικανικό στυλ» που αποπνέει η εικόνα του Πάπα.

Ο γεννημένος στο Σικάγο ποντίφικας έχει αποκτήσει φανατικό κοινό στον χώρο της μόδας, χάρη στην αγάπη του τόσο για τα χειροποίητα άμφια όσο και για τα vintage αξεσουάρ, σύμφωνα με τον Guardian. Εκτός από τα αθλητικά, προτιμά τα απλά μαύρα παπούτσια τύπου Oxford αντί για τα παραδοσιακά κόκκινα παπικά υποδήματα.

Επιπλέον, φοράει ένα ελβετικό ρολόι quartz που δεν κυκλοφορεί πια, κρατάει τον δικό του ταλαιπωρημένο χαρτοφύλακα, ενώ τον Ιούνιο του 2025 εμφανίστηκε με ένα καπέλο μπέιζμπολ των Chicago White Sox πάνω από το παπικό σκουφάκι κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Για τις πιο επίσημες περιστάσεις, εμπιστεύεται τον Ιταλό σχεδιαστή Filippo Sorcinelli, ο οποίος είχε σχεδιάσει παπικά άμφια τόσο για τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ όσο και για τον Πάπα Φραγκίσκο.

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Ο ποντίφικας περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Originals», η οποία φιλοξενεί προσωπικότητες που ξεχώρισαν επειδή είναι «οι πιο εκκεντρικοί και καινοτόμοι στο ντύσιμό τους», διαθέτοντας «μία μοναδική οπτική». Στην ίδια κατηγορία φιγουράρουν επίσης ο σκηνοθέτης Spike Lee και οι τραγουδίστριες Björk και Rosalía.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη της περασμένης χρονιάς, ο Πάπας συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2025, δίπλα στους A$AP Rocky και Bad Bunny. Παράλληλα, οι New York Times τον ανέδειξαν ως έναν από τους «67 πιο στιλάτους ανθρώπους του 2025».