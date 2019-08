Εκατοντάδες κόσμου που βρισκόταν το απόγευμα της Τρίτης στην Times Square, στο «σταυροδρόμι του κόσμου» όπως την αποκαλούν οι Αμερικάνοι, άρχισαν να τρέχουν μέσα σε πανικό γιατί άκουσαν θόρυβο που έμοιαζε με πυροβολισμό. Την ώρα του πανικού, κανείς δεν κατάλαβε πως αυτό που άκουγε ήταν απλά η εξάτμιση μιας μηχανής!

Έχουν άλλωστε περάσει μόλις λίγα 24ωρα από τις αιματηρές επιθέσεις στο Ελ Πάσο του Τέξας και του Ντέιτον στο Οχάιο με 31 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ήταν 22:00 το βράδυ και η Times Square ήταν γεμάτη τουρίστες αλλά και Νέοϋορκέζους όταν από την πολυσύχναστη πλατεία πέρασαν μερικές μοτοσικλέτες. Οι εξατμίσεις τους έκαναν θόρυβο και ο κόσμος πίστεψε ότι κάποιος πυροβολούσε. Μέσα στον πανικό, τραυματίστηκαν 12 με 20 άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας που επικαλείται το NBC New York!

Video που κάνουν το γύρο του κόσμου δείχνουν τον κόσμο να τρέχει γιατί πίστευε πως οι ζωές τους κινδύνευαν!

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy

Μετά τις εικόνες πανικού, η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε μέσω twitter πως αυτό που θεωρήθηκε πυροβολισμός ήταν ο θόρυβος από την εξάτμιση μηχανής και πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πανικού. «Λάβαμε πολλά τηλεφωνήματα στο 911. Σας παρακαλούμε την πανικοβάλλεστε. Η περιοχή της Times Square είναι πολύ ασφαλής».

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.

We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare

— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019