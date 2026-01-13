Συμβαίνει τώρα:
Απίστευτη ανακάλυψη από μελέτη για τους αστροναύτες: Ο εγκέφαλος τους αλλάζει θέση και σχήμα μετά από τα ταξίδια στο διάστημα

«Η διάρκεια φαίνεται να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τις αλλαγές στον εγκέφαλο των αστροναυτών» είπε ερευνήτρια
διάστημα
REUTERS/Steve Nesius/File Photo

Σημαντικές ανακαλύψεις φέρνει στο φως νέα έρευνα, που μελετάει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία των αστροναυτών μία πτήση προς το διάστημα.

Η έρευνα μάλιστα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, σύμφωνα με το Sky News, αποκαλύπτει ότι ο εγκέφαλος των αστροναυτών αλλάζει θέση και σχήμα με την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας της πτήσης τους στο διάστημα.

Μετά από μια διαστημική πτήση, ο εγκέφαλος μετατοπίζεται «προς τα πάνω και προς τα πίσω μέσα στο κρανίο», με τις αισθητηριακές και κινητικές περιοχές να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

«Υπάρχουν επίσης τοπικές, μη γραμμικές πλευρικές παραμορφώσεις που διαφέρουν μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων τμημάτων του εγκεφάλου», ανέφερε η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (12/1/2026) στο περιοδικό.

Οι ερευνητές εξέτασαν μαγνητικές τομογραφίες 26 αστροναυτών πριν και μετά την παραμονή τους στο διάστημα.

Στη συνέχεια, συνέκριναν τα αποτελέσματα με τις τομογραφίες 24 πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα από τη Γη και οι οποίοι τέθηκαν σε «παρατεταμένη ανάπαυση σε κρεβάτι με το κεφάλι προς τα κάτω».

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν παρόμοιες αλλαγές στο σχήμα και τη θέση του εγκεφάλου στους πολίτες συμμετέχοντες, αλλά ο εγκέφαλος των αστροναυτών παρουσίαζε μεγαλύτερη μετατόπιση προς τα πάνω.

«Οι επιπτώσεις αυτών των μετατοπίσεων και παραμορφώσεων του εγκεφάλου που σχετίζονται με τις διαστημικές πτήσεις στην υγεία και την ανθρώπινη απόδοση απαιτούν περαιτέρω μελέτη, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ασφαλέστερη εξερεύνηση του διαστήματος από τον άνθρωπο», αναφέρει η μελέτη, προσθέτοντας: «Αν και το μεγαλύτερο μέρος της παραμόρφωσης του εγκεφάλου ανακτήθηκε σε διάστημα έξι μηνών μετά την πτήση, κάποια παραμορφώσεις παρέμειναν».

Η Rachael Seidler, καθηγήτρια στο τμήμα εφαρμοσμένης φυσιολογίας και κινησιολογίας του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBC, συνεργάτη του Sky News: «Πρέπει να κατανοήσουμε αυτές τις αλλαγές και τις επιπτώσεις τους, ώστε να διατηρήσουμε τους αστροναύτες ασφαλείς και υγιείς και να προστατεύσουμε τη μακροζωία τους».

Αναφερόμενη στο πώς ο χρόνος που περνάνε στο διάστημα φαίνεται να έχει επίδραση στον εγκέφαλο, η καθηγήτρια Seidler είπε: «Οι άνθρωποι που πήγαν για ένα χρόνο παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αλλαγές. Υπήρχαν ακόμα κάποιες αλλαγές σε ανθρώπους που πήγαν για δύο εβδομάδες, αλλά η διάρκεια φαίνεται να είναι ο καθοριστικός παράγοντας».

