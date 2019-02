Απίστευτη φρικαλεότητα: Πέταξαν το κομμένο κεφάλι της στο δρόμο! – video

Το πτώμα της Σουζάνα Καρέρα εντοπίστηκε μέσα σε σακούλα, αποκεφαλισμένο, σε δρόμο της πόλης Coatzacoalcos, όπου η άτυχη γυναίκα ζούσε με την οικογένειά της.

Στο κομμένο κεφάλι της βρέθηκε σημείωμα που έγραφε: “Αυτό συνέβη επειδή ο άνδρας μου καθυστερούσε και δεν πλήρωνε τα λύτρα”.

Mexican businesswoman decapitated after ‘family wouldn’t pay’ ransom, reports say https://t.co/A0eyVfqG5u #FoxNews The body of Susana Carrera was found last Wednesday inside a bag in a parking lot in the coastal city of Coatzacoalcos in the state of Veracruz.

— KateB747 (@KateB747) February 19, 2019