Drone της Αστυνομίας κάνει παρατήρηση σε πολίτη που πίνει αλκοόλ σε δρόμο της Κωνσταντινούπολης

Αστυνομικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη προειδοποίησαν με drone πολίτη που έπινε αλκοόλ σε δημόσιο χώρο. Το περιστατικό που θυμίζει σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας σημειώθηκε στην περιοχή Φατίχ.

Αστυνομικές μονάδες που πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή εντόπισαν άτομα τα οποία κατανάλωναν αλκοόλ και χρησιμοποίησαν drone για να τους απευθύνουν προειδοποίηση. «Αυτό είναι αστυνομικό drone. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται», ακούγεται μέσω του ηχητικού συστήματος του αστυνομικού drone.

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🇹🇷 Police in Turkey have started using drones to enforce the law



This one in Istanbul is warning people:



"This is a police drone. Drinking alcohol in this area is prohibited. Leave this area immediately."



Welcome to the future, I think we've all seen enough movies to know how… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026

Στη συνέχεια, οι αστυνομικές αρχές έδωσαν σαφή εντολή στα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο να απομακρυνθούν άμεσα.

«Αποχωρήστε αμέσως από αυτή την περιοχή» είπε το drone.

Η ασυνήθιστη αστυνομική επιχείρηση καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου