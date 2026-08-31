Κόσμος

Drone της Αστυνομίας κάνει παρατήρηση σε πολίτη που πίνει αλκοόλ σε δρόμο της Κωνσταντινούπολης

«Αυτό είναι αστυνομικό drone. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται» ακούγεται να λέει
Drone
Drone / REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Αστυνομικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη προειδοποίησαν με drone πολίτη που έπινε αλκοόλ σε δημόσιο χώρο. Το περιστατικό που θυμίζει σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας σημειώθηκε στην περιοχή Φατίχ.

Αστυνομικές μονάδες που πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή εντόπισαν άτομα τα οποία κατανάλωναν αλκοόλ και χρησιμοποίησαν drone για να τους απευθύνουν προειδοποίηση. «Αυτό είναι αστυνομικό drone. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται», ακούγεται μέσω του ηχητικού συστήματος του αστυνομικού drone.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικές αρχές έδωσαν σαφή εντολή στα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο να απομακρυνθούν άμεσα.
«Αποχωρήστε αμέσως από αυτή την περιοχή» είπε το drone.

Η ασυνήθιστη αστυνομική επιχείρηση καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου

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