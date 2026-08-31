Τραμπ: «Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος, είναι νεκρό»

Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τη Δευτέρα (31.08.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «αποτυχημένο κράτος» και υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με κατάρρευση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της και βαθιά οικονομική κρίση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Αρχές του Ιράν αδυνατούν να καταβάλουν τους μισθούς στρατιωτικών και αστυνομικών, ενώ έκανε λόγο για εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού και δραματική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.

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Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη για αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι θεωρεί υπεύθυνους για τους θανάτους διαδηλωτών. «Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος. Είναι νεκρό! Δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία και δεν έχει νόμισμα που να έχει αξία. Δεν πληρώνει τους στρατιώτες ή τους αστυνομικούς του, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 300% και η ηγεσία του βρίσκεται σε απόλυτο χάος και αδυνατεί να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τα μόνα πράγματα που διαθέτει είναι τα fake news από τις ΗΠΑ, η προθυμία να σκοτώνει τους διαδηλωτές, πλέον περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι νεκροί. Πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας! και για την ικανότητά τους να αραδιάζουν “ανοησίες”».

Ο Τραμπ «βομβαρδίζει» με ΑΙ το νησί Χαργκ

Νωρίς το πρωί, ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε μία δήλωση που δείχνει να σηματοδοτεί δραματική κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το νησί Χαργκ, η καρδιά των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, γίνεται «συντρίμμια».

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.



The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το εάν βρίσκεται σε εξέλιξη νέα αμερικανική επίθεση ούτε για την έκταση ή τους στόχους ενδεχόμενων πληγμάτων.

Ανήρτησε, ωστόσο, στα social media βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει το νησί Χαργκ να ανατινάζεται.

Διαψεύδει το Ιράν

Απαντώντας, αργότερα, ο Χαμίντ Μποβάρντ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν, ανέφερε ότι οι πετρελαϊκές δραστηριότητες στο νησί Χαργκ του Ιράν δεν έχουν σταματήσει και αρνήθηκε πως ο βασικός ιρανικός πετρελαϊκός κόμβος δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ.

«Τα tweets του Τραμπ είναι γελοία και οι συνθήκες στο Χαργκ είναι ήρεμες και κατάλληλες», επεσήμανε ο Μποβάρντ, προσθέτοντας ότι το νησί, από το οποίο γίνεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, είχε βομβαρδιστεί επανειλημμένα από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις στο παρελθόν, αλλά οι εργαζόμενοι στον τομέα του πετρελαίου δεν έχουν επιτρέψει να σταματήσουν οι δραστηριότητες «ούτε για μια στιγμή».